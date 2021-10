Ibai Llanos, tras comer en el restaurante de Jordi Cruz: "El precio de la carta es una absoluta locura"

Se suele decir que "comer es un placer" y también que la "calidad se paga".España es un país donde la gastronomía está muy apreciada. Muchos de los mejores restaurantes del mundo se encuetran en nuestro país y los chefs españoles están muy bien considerados allá donde vayan.

Por nuestra geografía hay cientos de restaurantes con estrellas Michelín, sin embargo, no todo el mundo puede permitirse darse un buen "homenaje" en estos centros de restauración con tanta fama ya que el precio de la factura se dispara.

Pero el dinero actualmente no es un problema para Ibai Llanos. El streamer español es una de las personas más influyentes en nuestro país con más de ocho millones de seguidores en Twitch. Cada post emitido por el bilbaíno es seguido con mucha atención por sus seguidores. Los contenidos que ofrece son muy variados y alabados por su audiencia.

Ocho millones de seguidores en Twitch.



Mil gracias a todos. ??



Gracias por acompañarme en esta aventura, sois la hostia. pic.twitter.com/fFyknY4R90 — Ibai (@IbaiLlanos) October 4, 2021









Sin embargo, esta vez contó su experiencia en su canal de youtube con 7,1 millones de seguidores. Allí no dudó en compartir su última experiencia:salir a comer al restaurante ABaC de Barcelona, propiedad de Jordi Cruz, popular presentador de Masterchef y que cuenta con 3 estrellas Michelín.

Llanos estuvo acompañado por tres amigos y pidieron el menú degustación del restaurante de Cruz compuesto por 20 platos. Tras saludar al célebre presentador, el streamer cuenta su experiencia: "Luego os enseño el precio de la carta, pero es una absoluta locura", decía durante la emisión del vídeo que está subido en su canal de Youtube.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





El streamer cuenta su experiencia: "Hemos comido durante 3 horas y media aproximadamente. Para mí, ha sido espectacular. Una experiencia que hay que vivir una vez en la vida. Obviamente si te lo puedes permitir, es algo que hasta ahora que tengo 26 años nunca lo había podido hacer, y es porque me dedico a esto y también gracias a vosotros", explicaba durante el vídeo.

Reconoce que la experiencia fue espectacular pero que jamás había pagado tanto por comer, la cuenta ascendió a 900 euros: "El precio eran 225 euros por persona. Es la comida más cara con diferencia que he pagado en toda mi vida. Para mí ha merecido la pena dentro de que me gusta mucho vivir esta experiencia y obviamente que me lo puedo permitir ", relata Ibai Llanos.

MENÚ SIN MARIDAJE

El menú degustación del restaurante ABaC compuesto por 20 platos incluye también la opción de maridaje que sube el precio 140 euros más. Entre los platos que degustaron se encuentran entre otros: Pompas de manzana con los aliños de un mojito, Texturas de salmorejo especiado con gotas de pan y sardina ahumada, Almejas gallegas, mantequilla de plancton, aguachile y ensalada Wakame de hierbas, Calamar a la romana. La Caja China compuesta por: pan frito de anguila a la brasa, Wasabi fresco y “All i oli” de anguila ahumada. Gamba roja curada con texturas de picada, jugo suquet de avellanas guisadas y pan de romesco a la brasa o jugo de cebolla de Figueras y huevo de pollita haciendo referencia a una sopa de cebolla.

GANANACIAS DE 126 MIL EUROS MENSUALES

En un programa especial realizado en su canal de Twitch para recaudar dinero tras el desastre de La Palma, Ibai se encontraba compartiendo la pantalla de su ordenador y entonces fue cuando en las estadísticas se pudo ver cuánto dinero estaba previsto que cobrase este mes. La cifra es de 145.837,83 dólares, lo que traducido a euros estaría en unos 126.001,70. La cifra, muy similar a la que ya comentó con Évole, ha crecido ligeramente, aunque demuestra que el vasco sigue siendo de los streamers que más dinero es capaz de generar cada mes.

También te puede interesar:

Ibai Llanos revela sin darse cuenta cuánto dinero gana al mes: en pleno directo

Lo último de Gerard Piqué con Ibai Llanos: Un mundial de... globos!