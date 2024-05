Un malagueño adicto al porno: “Pasaba doce horas viendo pornografía, pasó de hobby a adicción”

Juan es malagueño, tiene 50 años y sufre adicción al porno desde hace más de dos décadas. Lo vienes escuchando desde primera hora aquí en COPE: España es el undécimo país del mundo en consumo de pornografía, una conducta que en el ocho por ciento de los casos resulta adictiva. Datos del Informe COPE sobre la epidemia de la pornografía. EnCOPE MÁS Málaga, hemos conocido este problema en primera persona, con la historia de este malagueño, de Juan... "con 8 años ya había revistas en casa, en la adolescencia compraba esas revistas, luego lo veía en televisión y cuando empezaron los vídeoclubes empecé a comprar cintas y luego empezé a ver pornografía por Internet".

Una práctica, la de consumir contenido pornográfico, que comenzó siendo un hobby para él... "llega un momento en el que ese hobby se convierte en una adicción y desde hace unos 20 años empiezo a sufrirlo".

Adicción

La adicción le provocó daños en todos los sentidos... "sueño en el trabajo, te sube la tensión, dolor de cabeza, porque con el tiempo lo veía un dia si y uno no, y era una sesión de ocho horas seguidas viendo porno".

Y, además, a Juan su adicción al porno le comenzó a pasar factura a nivel de pareja... "cuando empiezas a mentir para mantener esa adicción, también mientes a tú pareja y esa doble vida te va rompiendo por dentro".

Juan intentó hacer frente a su problema sin pedir ayuda externa, pero no lo consiguió... "no fue posible, te das cuenta de que mientes, que te haces daño, que no puedes parar, ves cosas cada vez más fuertes y empiezas a ver a las mujeres como objeto".

Ayuda

Hace un par de años Juan contactó con la asociación Dale una vuelta, desde donde le están ayudando a combatir lo que es para él una enfermedad... "una enfermedad que te vas construyendo y llega un momento en el que ya no puedes salir".

Juan, que comenzó consumiendo porno siendo solo un niño y que hoy todavía está tratando su adicción, se ha encontrado en este proceso con la complicidad de su mujer, aunque su adicción les sigue lastrando... "deja de fiarse de mi, es un miedo que tiene ella a que yo pueda estar viendo porno y hace daño a la pareja".

Juan es padre y toma todas las precauciones para alejar a su hijo de la pornografía... "tengo bloqueadores de porno y en casa con ordenadores con contraseña porque no quiero que caigan en lo que caí yo".

Esta es la historia de Juan, este malagueño que sigue tratando su adicción al porno... una historia que analizamos en Informes COPE la epidemia de la pornografía.