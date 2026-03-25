Málaga queda descartada como sede de la Autoridad Aduanera Europea

Málaga ha quedado este miércoles descartada como sede de la Autoridad Aduanera Europea en las deliberaciones preliminares que han llevado a cabo por separado el Consejo (gobiernos) y Parlamento Europeo para decidir cuáles de las nueve candidatas pasaban a la fase final de selección, que abordan a continuación los representantes de los dos colegisladores con Lille y Roma como únicas finalistas.

Cada institución debía decidir en la fase previa a sus dos candidatas favoritas que presentar a la última fase de votación y, en ambos casos, las elegidas han sido Roma y Lille, que deberán disputarse ahora la sede en una serie de rondas de votación.

Según han precisado estas fuentes, Málaga no ha logrado superar el corte ni en la deliberación de la comisión de Mercado Interior del Parlamento Europeo (IMCO) --en donde han sido necesarias hasta siete rondas para decidir sus finalistas--, ni en la del Consejo.

CRITERIOS Y OTRAS CANDIDATAS

Junto a Málaga, competían por la sede Lieja (Bélgica) Zagreb (Croacia), La Haya (Países Bajos), Oporto (Portugal), Varsovia (Polonia), Roma (Italia), Bucarest (Budapest) y Lille (Francia).

Entre los criterios que han pesado en la decisión figuran la fecha a partir de la cuál, la infraestructura candidata podrá estar plenamente operativa para la EUCA, la accesibilidad de su ubicación y las infraestructuras educativas y sanitarias accesibles para los trabajadores de la agencia y sus familias.

También debía ser tenido en cuenta por los colegisladores las opciones que ofrezca cada ciudad de acceso al mercado laboral y seguridad social para las familias, así como que se respete el equilibrio geográfico en el reparto de agencias europeas entre Estados miembro.

La autoridad se encargará de coordinar la acción aduanera y apoyar las actividades de las autoridades aduaneras nacionales de manera coherente en toda la Unión, además de establecer un Centro Aduanero de Datos común con el que reemplazar los sistemas nacionales de declaración individuales.