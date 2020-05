Los zascas de la diputada Carolina España que dejan sin palabras a Marlaska

En los últimos tiempos, las sesiones del Congreso de los Diputados están siendo de todo menos una balsa de aceite. Los encontronazos y las disputas dialécitcas se suceden cada vez que uno de los diputados tiene el turno de palabra. La tensión se percibe cada vez que alguien hace uso de su turno de palabra. La última sesión de control ha quedado marcada, y ha sido tema de conversación en toda la sociedad, por la alta tensión entre la diputada y portavoz del Partido Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, y el vicepresidente y ministro de Derechos Sociales, Pablo Iglesias. La representante del Partido Popular llamó "hijo de terrorista" a Iglesias, después de que éste se dirigiera a ella en tono despectivo como "Marquesa."

CAROLINA ESPAÑA PIDE LA DIMISÓN DE MARLASKA

Sin embargo, este no fue el único "rifirrafe" que se produjo en la Cámara Baja. La diputada del Partido Popular, Carolina España, arremetió duramente contra el Ministro del Interior, Fernando Grande - Marlaska, al que criticó su decisión de destituir al jefe de la Guardia Civil en Madrid, el Coronel Pérez de Cobos y por propiciar cambios en la cúpula del cuerpo en forma de destituciones y dimisiones: "Usted quiere esconder su responsabilidad por el 8 – M y por el COVID – 19. Nunca nadie había caído tan bajo, señor Marlaska, con lo que usted era. Se ha contagiado de la ineptitud de Sánchez y de Iglesias. Su socio, el señor Iglesias, decía que en política no se pide perdón se dimite. El número 2 de la Guardia Civil no debería de haber dimitido, debería de haberlo hecho usted. Por eso, señor Marlaska si le queda algo de dignidad dimita, y si no también. ¡Márchese serñor Marlaska!"

#SesiónDeControl@CarolinaEspanaR, del @GPPopular, pregunta al ministro del @interiorgob, Fernando Grande-Marlaska, “cuándo advirtió el Ministerio la urgencia para completar el pago del tercer tramo de la equiparación salarial de Policía Nacional y Guardia Civil”. pic.twitter.com/P1mCXpU4O7 — Congreso (@Congreso_Es) May 27, 2020

➡️ @CarolinaEspanaR acusa a Marlaska de ser un irresponsable y le pide que no mienta: “No está remodelando nada, está traicionando a la Guardia Civil y está atacando la independencia del poder judicial pic.twitter.com/0YDrknMQaC — PPMálaga (@PPMalaga) May 27, 2020

La diputada malagueña, prosiguió con sus argumentos frente a Marlaska que pidió que no faltara a la verdad: "No mienta, no es una remodelación de la Guardia Civil, es una ataque a la independencia del Poder Judicial y a la Guardia Civil. Usted que es juez y que ha sido el hombre fuerte en la lucha antiterrorista junto a la Guardia Civil y la Policía nacional, ¿No siente vergüenza de traicionarlos?"

▶️ La diputada de @populares@CarolinaEspanaR tras preguntar al ministro del Interior “cuándo advirtió el Ministerio la urgencia para completar el pago del tercer tramo de la equiparación salarial de la Policía Nacional y la Guardia Civil”. pic.twitter.com/orZb1wJ7O7 — Grupo Popular Congreso ���� (@GPPopular) May 27, 2020

Pero los argumentos de Carolina España no se quedan ahí y no sólo arremetió contra Marlaska por su gestión de la Guardia Civil, también se refirió a la reforma laboral y al pacto con Bildu:"Usted no puede ofender a la Guardia Civil porque ha dilapidado todo su prestigio. El Ministro del Interior está traficando con la equiparación salarial,"explicó.

Habrá que ver como evolucionan los acontecimientos en España en los próximos días, pero parece claro que la tensión no abandonará el Congreso de los Diputados, al menos durante un largo tiempo.

También te puede interesar:

Alfonso Ussía carga contra Isco al que llama "culibajo de barba yihadista"

La madre de Iglesias llama a Álvarez de Toledo "marquesa de pacotilla"

El número tres de la Guardia Civil deja el cargo tras el cese de Pérez de los Cobos y la dimisión de Ceña