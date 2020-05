Alfonso Ussía carga contra Isco al que llama "culibajo de barba yihadista"

Últimamente se suele oír mucho el dicho "las redes sociales las carga el diablo" y vista la situación tan convulsa que estamos viviendo el dicho no está lejano a la realidad. Las redes sociales suelen servir para detectar el pulso de como respira buena parte de la sociedad que expresa su alegría o frustación por algún determinado acontecimiento. Políticos, deportistas, actores, escritores, periodistas, cualquier persona se asoma a esta ventana de las redes sociales para expresar su opinión, aunque la trascendencia del comentario suele ser proporcional a la fama y el número de seguidores del usuario en cuestión.

El afamado periodista y escritor Alfonso Ussía,madridista reconocido y que incluso llegó a ser candidato a la presidencia del club blanco, suele ser muy activo en la red social twitter. Ussía, muy activo a esta red social y que suele mojarse en todos aspectos del mundo político lanzó este ataque contra el malagueño Isco: "Florentino Pérez, por más que su amigo Ferreras defienda al culibajo, a ver si al fin, tiene usted la valentía de ponerlo en el mercado. Da igual lo que le ofrezcan. Supone un ahorro", refiriéndose claramente al jugador madridista e internacional español.

Florentino Pérez. Por más que su amigo Ferreras defienda al culibajo, a ver si al fin, tiene usted la valentía de ponerlo en el mercado. Da igual lo que le ofrezcan. Supone un ahorro. — Alfonso Ussía (@alfonso_ussia) May 27, 2020

La animadversión de Alfonso Ussía contra Isco no quedaba ahí y a respuesta de un twitero arremetía aún más duramente contra el futbolista del Real Madrid: "Este tío, culibajo y raro, con barba yihadista y multimillonario por la gracia de Florentino Pérez, no merece seguir en el Real Madrid",

Este tío, culibajo y raro, con barba yihadista y multimillonario por la gracia de Florentino Pérez, no merece seguir en el Real Madrid. — Alfonso Ussía (@alfonso_ussia) May 26, 2020

ORIGEN DE LA POLÉMICA

Pero ¿qué es lo que ha llevado a Alfonso Ussía a cargar tan fuerte contra Isco? Pues el origen hay que buscarlo a un me gusta de Isco a la publicación del el rapero Rayden que alardeaba de la dquisición de una camiseta con el lema ACAB, que hace alusión al lema "All Cayetanos are bastard," en referencia a las protestas llevadas a cabo en el madrileño barrio de Salamanca.

Para complicar aún más el asunto, parece ser que este "me gusta" de Isco está motivado por el encontronazo que mantuvo su actual pareja y madre de uno de sus hijos, la actriz Sara Sálamo, con el torero Cayetano Rivera que pedía subvenciones del gobierno para el mundo taurino: "¡Subvencionado, titiriteros, rojos...! Ah, no... Toreros,"escribía en días pasados la actriz.

Sara Sálamo también tuvo otra disputa con otro afamado torero, Miguel Abellán: "No faltes más, que estás dejando una fotografía tuya horrible. En cuanto a tu “reto” te lo he especificado en el hilo. Eso a lo q vosotros llamáis (si mal no tengo entendido) “preparar al toro”

Limándole los cuernos para disminuir su capacidad física y sometiéndole a mucho estrés"

No faltes más, que estás dejando una fotografía tuya horrible.

En cuanto a tu “reto” te lo he especificado en el hilo. Eso a lo q vosotros llamáis (si mal no tengo entendido) “preparar al toro”

Limándole los cuernos para disminuir su capacidad física y sometiéndole a mucho estrés https://t.co/0oaqNY5uDE — Sara Sálamo (@SaraSalamo) May 5, 2020

Las redes echan humo y la polémica está servida.

