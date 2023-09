Los días de la semana que prefieren los hackers para atacar nuestros sistemas informáticos

Hacker, malware, inteligencia artificial, Big Data... Estas son solo unas pocas de las múltiples palabras que forman el marco de la ciberseguridad y que, a medida que pasan los años, las tenemos más presentes en nuestro día a día. Recientemente, los hackers realizaron un ciberataque al Ayuntamiento de Sevilla secuestrando su base de datos y pidiendo una alta cantidad de dinero para devolver dicha información. Y es que estamentos públicos de tal calado no se libran de ser víctimas a pesar de tener buenos filtros. Las tácticas de los hackers evolucionan y cada vez es más peligroso navegar de manera segura por Internet.

A nivel particular hay que tener mucho cuidado con los documentos, fotografías, archivos y demás que tenemos en el ordenador personal. Para muchos, ese patrimonio digital tiene un valor incalculable, por lo que tenemos que tomar muchas precauciones si no se quiere ser víctima de los piratas informáticos. Un entendido en la materia cuenta en COPE Málaga que “cuando un delincuente logra acceder a tu ordenador no tiene ningún interés en ver tus fotos, pero sabe que tú sí pagarías por recuperar esos recuerdos que sólo están ahí y que para ti son valiosos. Lo importante no es que él crea que vale algo, lo importante es que sabe que para ti valen algo”, explica Iván González, abogado experto en asuntos tecnológicos de Privacidad Global.













LOS DÍAS PREFERIDOS POR LOS HACKERS

Iván González continúa explicando en 'Herrera en COPE MÁS Málaga' que la educación en cibersgeuridad de la sociedad en general es de “parvulito” y que hay que tener un mayor conocimiento de lo que hacemos o no en Internet. “Cuando se va a conducir un coche, uno se tiene que sacar un carnet y saber por lo menos las reglas básicas y qué significan las señales. Pues si me voy a meter en Internet, a nivel particular por supuesto, pero a nivel también profesional, pues necesito por lo menos dedicarle un ratito”, explica el experto abogado.

Además, los hackers saben cuando realizar sus golpes para pillar al ususario en un momento más ocupado o distraído, en definitiva, más vulnerable. Así lo explica Iván González, que subraya que los lunes y los viernes hay que tener cuidado al respecto: “Hay mucho listo y además vamos muy rápido, ellos lo saben. La mayoría de este tipo de cosas ocurren los lunes por la mañana porque llegas y tienes las cosas del fin de semana que has estado pensando que tienes que hacer para el lunes, o también ocurre el viernes cuando ya estás casi para irte. Es decir, esto tiene una psicología detrás”.

