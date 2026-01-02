La lluvia pone en jaque la Cabalgata de Reyes Magos de Málaga

La incertidumbre meteorológica marca las horas previas a la Cabalgata de Reyes Magos de Málaga. La previsión de lluvia para la tarde del lunes, 5 de enero, mantiene en vilo a la capital, una situación que el director del Centro Meteorológico de Málaga, Jesús Riesco, ha calificado como "la pregunta del millón".

Según Riesco, aunque "es muy probable que haya precipitaciones el lunes", la clave reside en la franja horaria en la que se producirán. La interacción entre la borrasca Francis y una nueva perturbación que se descolgará sobre la península hace difícil concretar si las lluvias coincidirán con el horario reducido del desfile.

La borrasca Francis, protagonista del fin de semana

Antes de la cabalgata, la borrasca Francis afectará a la provincia de Málaga principalmente durante el sábado y el domingo. Se esperan precipitaciones en toda la provincia ambos días, que serán de carácter más intenso el domingo, cuando "pueden ser localmente fuertes". Las autoridades meteorológicas valoran si activar avisos amarillos en otras comarcas además de la Axarquía.

A diferencia de la borrasca del pasado fin de semana, que se quedó estática, los modelos actuales no prevén que Francis se comporte igual. Riesco ha explicado que lo que se estanca no es la borrasca en sí, "sino algún sistema precipitante en forma de línea". Aunque no se descarta, el experto ha señalado que las lluvias de este fin de semana "no parece que vayan a ser del mismo calado que el pasado".

Llega una masa de aire polar

El tiempo invernal se recrudecerá con la llegada de una masa de aire polar ártico muy fría entre el domingo y el lunes. Este fenómeno provocará un descenso de las temperaturas en la primera parte de la próxima semana, siendo el martes, día de Reyes, y el miércoles los días más fríos. En Málaga capital, se esperan máximas de 12 grados y mínimas de 5 para el martes, y de 14 y 4 grados para el miércoles, valores "significativamente más bajos de lo normal".

¿Nieve en Málaga? Riesco lo aclara

Ante los rumores viralizados en redes sociales sobre una posible nevada en Málaga capital el próximo miércoles, 7 de enero, Jesús Riesco ha sido claro. Si bien va a hacer frío y se producirán nevadas en cotas muy bajas en la mitad norte peninsular, la situación en la costa malagueña es diferente. Ha querido diferenciar la nieve del "granizo pequeño, que a veces se puede confundir".

El director del centro meteorológico ha explicado que para que nieve a nivel del mar "tienen que conjugarse una serie de factores que es muy difícil que se produzcan". Aunque existen precedentes históricos, ha recordado que el actual contexto de cambio climático lo hace todavía más improbable: "Cada vez más difícil ver nevar en Málaga al nivel del mar".

La previsión apunta a que será a partir del jueves cuando las temperaturas comiencen una recuperación paulatina, para que a finales de la próxima semana los termómetros vuelvan a registrar los valores normales para un mes de enero.