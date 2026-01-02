Unicaja a dejar casi sentenciada la clasificación para la Copa del Rey

Unicaja desde muy temprano ya viajó a Lugo para jugar mañana (Desde las 20:30 en el Tiempo de Juego de COPE Málaga) el primer partido del año 2026 ante Breogán. El equipo malagueño, que viene de ganar en un partidazo a Joventut, pondrá en juego su buen momento anotador en el duelo ante los gallegos. Habrá un descarte en el roster de 13 jugadores. En los dos últimos le tocó a Djedovic en Madrid y Tyson Pérez en el último.

El equipo malagueño necesita entre nueve y diez victorias antes que concluya la primera vuelta de la fase regular para asegurar su participación en el torneo copero que se disputará el próximo mes de febrero en Valencia, y Lugo es una cancha difícil, donde los locales han ganado tres partidos y cayeron en otros cuatro.

Además, al Unicaja últimamente los enfrentamientos ante el Río Breogán no se le han dado especialmente bien, ya que ha caído en tres de los cinco últimos partidos, incluyendo la que tuvo lugar la pasada campaña (81-79), por lo que será un reto interesante para este comienzo de año.

Unicaja Baloncesto Photopress / M. Pozo Ibon Navarro habla con Duarte durante un entrenamiento

El Unicaja, después de haber caído ante el Kosner Baskonia (90-93) y Real Madrid (91-82), realizó frente al equipo badalonés un partido coral, con estadísticas excelentes como igualar su tercera mejor marca triplista con un porcentaje increíble de 19 de 31 intentos con un 61%, ya que hasta 11 jugadores diferentes anotaron.

Ambos equipos se han enfrentado en 35 ocasiones a lo largo de la fase regular de la Liga Endesa, con 25 triunfos del Unicaja y 10 del Río Breogán, pero, si nos ceñimos a los encuentros disputados en el Pazo dos Deportes de Lugo, el balance es de 11 victorias por siete derrotas.

CASTAÑEDA CEDIDO A ANDORRA

Xavier Castañeda ya es nuevo jugador del Morabanc Andorra. El base estadounidense jugará en calidad de cedido en el conjunto de los Pirineos hasta final de temporada. Castañeda, tras superar de forma satisfactoria el reconocimiento médico del club andorrano, se va a incorporar de inmediato a la disciplina de Morabanc Andorra y estará disponible para poder jugar en cuanto el cuerpo técnico que dirige Joan Plaza lo estime oportuno.

Le deseo lo mejor a Castañeda. Va a un lugar muy especial y seguro que lo hará bien, mejor incluso que en Lleida Ibon Navarro Entrenador de Unicaja Málaga

El jugador nacido en Chicago e internacional con la Selección de Bosnia esta temporada ha disputado 14 partidos con el Unicaja a lo largo de cuatro competiciones (Liga Endesa, BCL, Copa FIBA Intercontinental y Supercopa Endesa), ayudando al equipo a conquistar la Copa FIBA Intercontinental en Singapur. Su mejor partido fue en el Carpena ante el Mersin Sports Club en la BCL, en el que firmó 17 puntos y 3 asistencias para 16 de valoración.