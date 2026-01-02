Prisión provisional para el supuesto parricida de Fuenmayor por un delito de homicidio

Prisión para el supuesto parricida de Fuenmayor (La Rioja) por un delito de homicidio

El juez ha decretado este viernes prisión provisional para el joven de 19 años acusado de matar a su padre en Fuenmayor (La Rioja). Los hechos ocurrieron la tarde de Nochevieja en un escenario de violencia continuada en el ámbito familiar, que afectaba gravemente tanto a la madre como a sus hijos.

En defensa de su madre

Según ha informado la Guardia Civil en una nota, el presunto autor del homicidio intervino tras presenciar una nueva agresión de su padre hacia su madre. Su actuación tuvo como objetivo protegerla a ella y a sus tres hermanos menores de edad.

El detenido ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial durante la mañana de este viernes, junto con las diligencias practicadas. Tras la comparecencia, el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (TSJR) ha confirmado en una nota que el juez ha decretado su ingreso en prisión.

Un pasado de violencia de género

La investigación ha revelado que la familia, que residía en la calle Veracruz, tenía antecedentes por violencia de género. Según ha confirmado la delegada del Gobierno, Beatriz Arraiz, la madre constó en el sistema VioGén en 2012, aunque el caso quedó inactivo al retomar la convivencia.

Como muestra de repulsa, Fuenmayor ha convocado este mediodía una concentración en el Ayuntamiento, donde decenas de vecinos han guardado un minuto de silencio por el suceso.

la guardia civil esclarece así los hechos

La Guardia Civil ha dado -apenas 48 horas después- por esclarecido el presunto parricidio ocurrido en el interior del domicilio de la calle Veracruz, en el que un hombre de 54 años perdió la vida a manos de su hijo, de 19 años, quien ha sido detenido como supuesto autor del delito.

La actuación policial se inició el pasado 31 de diciembre, alrededor de las 17,27 horas, tras recibirse una llamada de alerta ciudadana en la Central Operativa de Servicios (062) de la Guardia Civil en La Rioja, que informaba de que un menor había salido de una vivienda situada en la calle Veracruz pidiendo auxilio y solicitando una ambulancia.

De inmediato, varias patrullas del Servicio de Seguridad Ciudadana se desplazaron hasta el lugar.

En el interior del bajo de la vivienda localizaron a una mujer y a sus tres hijos, dos de ellos menores de edad, y en una de las estancias hallaron el cuerpo sin vida de un hombre que presentaba múltiples golpes en la cabeza.

Junto al cuerpo y en otra de las dependencias se encontraron diversos objetos que podrían haber sido utilizados para causar la muerte.

Ante estos hechos, los agentes procedieron al precinto del inmueble y al acordonamiento de la zona hasta la llegada de efectivos de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil en La Rioja y del Laboratorio de Criminalística, que se hicieron cargo de la investigación.

Ésta permitió reconstruir los hechos que derivaron en el fallecimiento de la víctima.

ACTITUD HOSTIL

Según las diligencias practicadas, durante el suceso, el fallecido habría mostrado una actitud hostil, beligerante y agresiva hacia su pareja a la que presuntamente agredió con una barra de hierro, según informa la Guardia Civil.

En ese momento su hijo, de 19 años, que se encontraba en su habitación, salió al escuchar los gritos y observó cómo su padre golpeaba a su madre con una barra de hierro.

Con el propósito de protegerla, el joven cogió un cuchillo y se enfrentó a su progenitor, quien habría tomado otro cuchillo.

Ante la escalada del conflicto y temiendo por la integridad de su madre y de sus hermanos menores, presentes en la vivienda, el joven utilizó un objeto contundente con el que golpeó a su padre, causándole la muerte.

CASO ACTIVO EN VIOGÉN EN 2012

La mujer del fallecido contó con un caso activo en el sistema VioGén hasta el año 2012 en Navarra, momento en el que pasó a considerarse inactivo tras reanudarse la convivencia entre ambos. No obstante, la mujer habría sufrido malos tratos de forma continuada, aunque no se atrevió a denunciarlos por miedo.

Los primeros indicios recabados sugieren que, en los últimos tiempos, podrían haberse reanudado episodios de violencia por parte del finado en el ámbito familiar.

Estas situaciones habrían repercutido especialmente en la madre y en sus hijos, quienes temían por su propia vida, generando un clima prolongado de miedo, desesperación e inestabilidad emocional en el hogar.

En el día de hoy el detenido, junto con las diligencias practicadas, ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial.

Teléfono 016 contra la violencia machista

Las personas que sufran violencia machista, así como quienes formen parte de su entorno, pueden solicitar ayuda a través de los distintos servicios disponibles las 24 horas del día y todos los días del año: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal de WhatsApp mediante el número 600 000 016.

En caso de emergencia, es posible contactar con el 112 o con los números de urgencias de la Guardia Civil (062) y de la Policía Nacional (091). Si no se puede realizar una llamada, también se puede utilizar la aplicación ALERTCOPS, que permite enviar una alerta inmediata con geolocalización directamente a las fuerzas y cuerpos de seguridad.