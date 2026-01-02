La Ertzaintza solicita testigos de un accidente en Hernani en el que murió un motorista

La Ertzaintza solicita la colaboración de los posibles testigos de un accidente de circulación que se produjo este pasado miércoles en la carretera GI-2132, en el término municipal de Hernani, en el que falleció un joven motorista de 24 años.

Según ha recordado el Departamento de Seguridad, el suceso tuvo lugar cerca de las nueve de la noche de este pasado miércoles, cuando se produjo una colisión entre un turismo y una motocicleta en esa carretera.

El conductor de la moto, un joven de 24 años, sufrió lesiones que provocaron su fallecimiento en el mismo lugar del accidente. La Unidad de Tráfico de Gipuzkoa tiene abierta una investigación para determinar las circunstancias de este accidente.

Por ello, solicita la colaboración de los testigos del siniestro y pide a las personas que puedan aportar alguna información que se pongan en contacto con la Ertzaintza través del número de teléfono 943 53 91 25.