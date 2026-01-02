El Almería pone en jaque el futuro de Pulido en el Huesca

El futuro del capitán de la SD Huesca, Jorge Pulido, está en el aire. La UD Almería ha presentado una importante oferta al jugador para incorporarlo en este mercado de invierno, ofreciéndole un contrato por dos años y medio y una ficha que casi duplica su sueldo actual. La operación se ha gestionado directamente con el futbolista, cuyo contrato finaliza el 30 de junio, pero sin contactar todavía con la SD Huesca.

Bolo confirma la titularidad del capitán

A pesar de la incertidumbre, el entrenador, Jon Pérez Bolo, ha confirmado que cuenta con el defensa para el próximo encuentro. "Yo tengo una cosa muy muy clara, que tenemos un partido muy importante mañana, y que mañana en el 11 va a estar Jorge Pulido", ha afirmado el técnico. Bolo ha añadido que "lo que venga después, pues, todo se estudiará, se valorará, y veremos lo que lo que pasa", dejando la puerta abierta a cualquier escenario.

Un emblema en la encrucijada

La posible salida de Pulido representa un dilema para el club, que considera al jugador una pieza irremplazable en el vestuario y un símbolo para la afición. Recientemente homenajeado por sus 300 partidos. La intención de la SD Huesca sigue siendo renovar a Jorge Pulido, aunque la potente oferta del Almería complica la situación.

No es la primera vez que el Almería muestra interés por el capitán. En el pasado, el propio Pulido ya rechazó ofertas con declaraciones como que prefiere "ser importante en un club y no uno más en otros". Sin embargo, su entorno reconoce que la situación actual no es agradable de llevar para el jugador ante la magnitud de la propuesta.

El mercado de fichajes de enero

Bolo también ha advertido sobre la complejidad del mercado invernal, un mes en el que, según él, "de todo lo que se habla, ni un 10 por 100 se se cumple". Mientras se resuelve el futuro de Pulido, el equipo recupera a Mier y Jordi Martín, que ya tienen el alta competitiva. En el capítulo de bajas, el club ha comunicado a Hugo Pérez, Gustavo Albarracín y Juan Pérez que no cuenta con ellos.