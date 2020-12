Jorge Fernández para 'La Ruleta de la Suerte' para explicar un error común: "No es una frase hecha"

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2020 ha dejado imágenes de alegría, botellas de cava abiertas, sonrisas y celebraciones en los distintos puntos de la geografía española donde ha caído alguno de los premios importantes. Pero no todos han tenido la suerte de que les toque algún premio. En esos casos, se suele decir aquello de “lo importante es tener salud”, una frase que este año cobra mayor importancia debido a la crisis sanitaria que atraviesa prácticamente todo el mundo debido a la pandemia por el coronavirus. Jorge Fernandez se ha pronunciado al respecto durante 'La Ruleta de la Suerte', programa que presenta junto a Laura Moure desde hace más de una década en Antena 3.

EL ALEGATO DE JORGE FERNÁNDEZ

En uno de los primeros paneles del programa, uno de los concursantes decidió resolver diciendo la siguiente frase: “No sé tú, pero yo hoy me había levantado con mucha ilusión”, resolviendo así el panel y recibiendo el aplauso del público. Fue entonces cuando Jorge Fernández tomó la palabra para referirse a las personas que se levantan con mucha ilusión el día de la Lotería de Navidad y no les toca nada.

Así pues, Jorge Fernández comentó que “el día 22 de diciembre mucha gente que juega se levanta con mucha ilusión, no le toca nada y entonces se pasan todo el día tristones y esperando al próximo año”. El presentador nacido en Alicante no comparte esa actitud, más aún teniendo en cuenta el año que estamos viviendo con la pandemia.

Jorge Fernández continúo diciendo que “no es una frase hecha, hoy en día la mayor lotería es tener salud, qué lotería mejor que estemos como ahora estamos. Si te ha tocado pues bien, pero mucho mejor estar como estamos”, apuntaba.

Por último, el presentador de 'La ruleta de la suerte' lanzaba el siguiente alegato: “Hoy me he levantado con ilusión y mañana nos levantaremos con más ilusión todavía porque seguimos estando bien, hoy en día es lo que más importa”, contaba entre los aplausos del público y de los concursantes.

EL MEJOR REGALO QUE HA RECIBIDO EN NAVIDAD

En un especial que hicieron en Antena 3, Jorge Fernández y Laura Moure comentaron cómo pasan habitualmente las Navidades. Entre otras cosas, Jorge Fernández comentó el mejor regalo que ha recibido en Navidad. “Lo tengo claro, fue la torre de los Geyperman, que eran unos muñecos bélicos y tenían un montón de cosas como la lancha o la torre. Yo tenía cinco o seis años y me regalaron la torre y me hizo una ilusión brutal”, recuerda.

Laura Moure admitía tener su casa muy adornada con motivo de la Navidad, algo que contrasta con Jorge Fernández, que además de tener la casa con pocos adornos navideños, tiene un árbol muy antiguo, como él ha admitido. “Me quería llevar un árbol de estos que tenemos aquí porque es muy bonito y tiene espumillones muy bonitos. Yo tengo un árbol muy feo y muy viejo. Todos los años digo que tengo que comprar uno nuevo, pero me voy a esquiar y a otras cosas y para cuando me doy cuenta ya es 7 de enero y no he cambiado nada. Estos del programa no me los puedo llevar así que este año sí me compraré uno”, apuntaba Jorge Fernández.

