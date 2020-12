El doctor César Ramírez avisa que la nueva mutación del covid-19 puede influir en la efectividad de la vacuna

Durante este fin de semana ha sido protagonista la famosa nueva cepa del Covid-19 que se ha detectado en el Reino Unido. Esta nueva cepa ha vuelto a poner en máxima alerta a Europa y muchos países han decidido cancelar los vuelos con Reino Unido como medida de precaución. Para conocer más detalles sobre esta nueva cepa, COPE Málaga ha acudido al prestigioso médico y cirujano malagueño, el Dr. César Ramírez, fundador de la Fundación César Ramírez Bisturí Solidario.

LA MUTACIÓN DEL VIRUS

Para empezar, y como explica el Dr. Ramírez, el coronavirus que produce la Covid-19 es un virus RNA o ARN. “Eso quiere decir que toda su información genética es de este material que a su vez está formado por unos elementos llamados nucleótidos. Los seres humanos, por ejemplo, tenemos nuestra información genética en el otro tipo de material que hay, el DNA o ADN, y nuestro ADN define por ejemplo como de altos seremos, el color de nuestros ojos y el de nuestro pelo”, comenta César Ramírez.

Pues bien, según el Dr. Ramírez, una mutación consiste en “una alteración de la secuencia o el orden de los nucleótidos que forma el ARN, por lo que genera unas proteínas o elementos distintos, es decir, que al virus le sale el pelo de un color distinto o puede tener los ojos más grandes, para que nos entendamos, y siendo muy parecido no es exactamente el mismo”, apunta.

CADA AÑO LO VIVIMOS CON LA GRIPE

Esa alteración de los nucleótidos provoca que sus elementos sean distintos y por lo tanto ya no estemos hablando del mismo virus exactamente. Pero esto es algo que se da frecuentemente, como asegura César Ramírez: “El hecho de tener una mutación, lejos de ser algo raro, es algo relativamente frecuente y lo vivimos cada año con el virus de la gripe, que muta con asiduidad y ese es el motivo por el que cada año hemos de vacunarnos y la vacuna no es única para toda la vida”, señala.

Es más, César Ramírez también señala que esto que ha surgido ahora en el Reino Unido no es la primera mutación que se detecta del coronavirus, sino que hace dos meses ya se detectó una mutación en Dinamarca que obligó a sacrificar a unos 17 millones de visones y que había contagiado a 12 personas, pero no trascendió.

LA VARIANTE DETECTADA EN EL REINO UNIDO

El ambiente de optimismo con respecto al coronavirus era poco a poco mayor con la llegada de la campaña de vacunación, pero la aparición de esta nueva cepa ha vuelto a poner en alerta a toda Europa. Y lo más preocupante es que tiene una mayor capacidad de contagio. “Se ha identificado esta variante que incluye hasta 17 mutaciones del coronavirus y parece que la nueva cepa que se genera tiene más capacidad de contagio y transmisión (casi el doble) que la que nos ha ocupado durante toda la pandemia, aunque no hay indicios ni está claro en modo alguno que sea más agresiva ni produzca enfermedad más sintomática o más grave, por lo que no debe cundir ninguna alarma ahora mismo”, asegura el Dr. Ramírez.

PUEDE QUE LA VACUNA NO NOS DEFIENDA

Dentro de esas 17 mutaciones del coronavirus que se han identificado, la mitad de ellas están en la parte del código genético que es el responsable de dar las órdenes para fabricar la famosa proteína S, que es la base de la producción de la vacuna. “La preocupación realmente importante es si esta mutación va a afectar a la efectividad de la vacuna. Si la vacuna se produce como respuesta a la proteína S tal y como la conocemos, y resulta que la proteína S cambia de color y de pelo, pues a lo mejor nuestras defensas no la reconocen y no la atacan. Y entonces puede que la vacuna no nos defienda ante esta nueva mutación”, concluye el Dr. César Ramírez.

PCR PARA PODER ENTRAR EN ESPAÑA

Ante la situación de alerta que ha provocado la aparición de la nueva cepa en el Reino Unido, muchos países han cancelado las conexiones con el Reino Unido, aunque en España de momento no se ha confirmado esa decisión. Lo que sí anunció este domingo el Gobierno fue el refuerzo en puertos y aeropuertos para un mayor control de verificación de las pruebas PCR a aquellos viajeros procedentes del Reino Unido.