La pregunta que lanza el Ayuntamiento de A Coruña sobre Riazor y el Mundial 2030: "¿Están todos por la labor?"

José Manuel Lage, portavoz del Ayuntamiento de A Coruña, contestó en el pleno municipal a las preguntas planteadas por el Partido Popular y el Bloque Nacionalista Galego sobre el proyecto del estadio de Riazor de cara al Mundial 2030. El concejal de Economía y Planificación Estratégica evitó dar datos concretas sobre los plazos para las obras o la licitación del proyecto. "Cuando haya novedades, se dará cuenta de ellas. Lo que se trabaja es para intentar que esta ciudad pueda cumplir con sus objetivos. Cuando haya cosas que anunciar, supongo que imagina que no se lo voy a contar yo hoy", señaló en referencia a que las novedades se traslarían en otro tipo de acto.

pregunta lanzada

Han pasado ya casi diez meses desde el acto en el que la alcaldesa Inés Rey anunció de forma oficial que A Coruña sería sede del Mundial. Sin embargo, no se han avanzado datos desde entonces, ni se ha alcanzado un acuerdo entre instituciones en lo relativo a la financiación pública, ni se conoce el nombre del inversor privado. Tampoco el Deportivo está de acuerdo con la ampliación de aforo del estadio, como ha manifestado el presidente Juan Carlos Escotet.

José Manuel Lage lanzó la siguiente pregunta en el pleno municipal celebrado en la mañana de este jueves: "La cuestión es: ¿Están todos por la labor de que este proyecto vaya adelante? Es una buena pregunta. Por lo tanto, señor García (en referencia al Partido Popular), haga todo lo que considere para que trabajemos todos en la misma dirección. El gobierno municipal ya lo hace".

relación con el deportivo

El portavoz del Ayuntamiento de A Coruña, José Manuel Lage, habló también de la relación actual con el Deportivo de La Coruña: "El Real Club Deportivo de La Coruña es un sentimiento. Es algo que llevamos todos en el corazón. Por lo tanto, la mejor receta es entendimiento entre Concello y Deportivo y esa es la línea que lleva marcando nuestra alcaldesa desde el año 2019".