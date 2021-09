Lo último de Gerard Piqué con Ibai Llanos: Un mundial de... globos!

Sí, lo han vuelto a hacer. Son la pareja de moda y seguro que arrasarán en esta nueva iniciativa. Gerard Piqué, uno de los capitanes del Barcelona, se pasó por el canal de Twitch de Ibai Llanos alrededor de las once de la noche de ayer, con el mensaje de "tenemos algo que anunciaros", ya avisaba en Twitter. El streamer para romper el hielo ya le tiró a Piqué, "te he visto capitán, te he visto bien". El catalán y el bibaíno empezaron a hablar de su partido ante el Levante. Pero lo mejor estaba por llegar. Un anuncio que no es una sorpresa.

Vamos a organizar el primer mundial de globos. Creo que puede estar muy guapo. @BalloonWorldCuppic.twitter.com/rJvIxwSfs6 — Ibai (@IbaiLlanos) September 26, 2021

Junto a Gerard Piqué, el vasco desveló cuál será su próximo proyecto empresarial: la Balloon World Cup. O lo que es lo mismo... un Mundial de Globos. Tal cual. Una locura que ya tiene cientos de adeptos en las primeras horas de anuncio. En solo 12 horas el proyecto de la 'Balloon World Cup' ya está en marcha y en su cuenta oficial de Twitter ya hay más de 50.000 seguidores.

Este singular 'deporte' consiste en evitar que el globo finalmente toque el suelo. La competición tendrá lugar el 14 de Octubre en Barcelona, por lo que todos los participantes deberán tener dicho día y el siguiente disponibles para desplazarse al lugar donde se realizará el evento. Un Mundial que, obviamente, se emitirá en el canal de Twitch de Ibai Llanos.

IDEA CON ADEPTOS

"Me da un poco de vergüenza decirlo. A priori, es una idea bastante divertida, que además tiene que ver con mis orígenes que a mi me gustaban mucho hacer. Se nos ha ocurrido hacer una cosa desde hace tiempo, estuvimos bastante horas dándole vueltas al formato y es que vamos a hacer un Mundial”, apuntaron.

Piqué e Ibai van a hacer un mundial de globos�� ¿Qué está pasando? Yo no entiendo nada. Lo acaban de confirmar en Twitch.

pic.twitter.com/0lbBDAKEmg — �������������� (@TreborPT) September 26, 2021

"Habrá 16 selecciones principalmente de Latinoamérica y Europa, también nos gustaría alguna selección asiática", señalaba Ibai que quiere que sea un torneo en el que estén representados todos los grandes países.

MUEBLES COMO OBSTÁCULOS

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Los detalles del torneo lo dejaron claro en la charla, al menos la idea es esta: "Un torneo donde podéis participar. Es el Mundial de globos. Sé que suena una 'gilipollez', pero nos pareció muy divertido. Cada persona va a representar a un país. Habrá VAR, consultaremos a Rafa Guerrero y Cristóbal Soria, Alfredo Duro también”, contaron.

Mundial de globos, en vena. @BalloonWorldCup — Gerard Piqué (@3gerardpique) September 26, 2021

Piqué e Ibai apuntaron además, “también habrá rueda de prensa, dinero al ganador, retransmisión, todo. Será el jueves 14 de octubre, un evento de cuatro o cinco horas. Si te quieres inscribir, es un deporte o un entretenimiento muy sencillo, solo que lo queremos hacer un poco más en serio". Se enfrentarán a partidos de uno contra uno al mejor de tres y se hará en una habitación grande donde habrá como obstáculos una serie de muebles.

PODER DE LLAMADA

"Gracias a todos por los 46.000 euros recaudados en una tarde de stream. Si sumamos las cifras de otros compañeros, creo que superamos los 100.000. Enormes todos", publicaba en su perfil de Twitter. Y es que Ibai Llanos es un fenómeno de masas. Una acción que le ha servido para evidenciar no solo el gran poder de movilidad que tiene en redes sociales, sino también la capacidad de empatía que ha demostrado con los canarios que están teniendo que salir de sus casas ante la amenaza de la lengua de lava que discurre por la isla.

También te puede interesar:

El mapa con las palabras más populares de cada región de España

WhatsApp: Mucho cuidado si recibes este correo electrónico porque puede ser un timo

¿Sabes lo que es el turismo 'foodie'? Es lo que van a buscar ahora los turistas que llegan a Andalucía