Jordi Cruz revela qué hará tras 'Masterchef' y confiesa la enfermedad que sufrió en silencio en la pandemia

El cocinero catalán Jordi Cruz ha arrojado luz esta semana al que será su futuro en la televisión una vez dé por finalizada su etapa como juez en el reality de TVE 'Masterchef'. Además, el dueño del AbaC y poseedor de tres estrellas Michelín se ha sincerado sobre la enfermedad que ha sufrido en silencio en los meses posteriores al inicio de la pandemia y que poco tiene que ver con el coronavirus.

Y es que el chef se ha abierto en una entrevista con la revista de sociedad Semana, en la que habla la situación actual de sus negocios, así como el cambio en la situación de los restaurantes a los que está vinculado.









La enfermedad que Jordi Cruz ha sufrido en silencio



El cocinero televisivo ha comentado que en los últimos meses ha sufrido de algo que padecen en silencio gran cantidad de españoles: ansiedad. “He tenido un poco de ansiedad, que nunca la había tenido”, comenta Cruz que, eso sí, matiza que la ha sufrido de manera físico, y no psicológica. “Psicológicamente no la padezco, pero físicamente sí, y eso me ha hecho decir: ‘Eh, frena’”, confiesa

Eso sí, explica que la fuente de ese problema era la situación en la que estaba dejando la pandemia a sus negocios, algo de lo que ya ha alertado en más de una entrevista desde marzo de 2020. “Estoy tranquilo. Sentía mucha ansiedad y no era por mí, era por mi gente, por mi equipo, porque después de estar 24 años afinando el violín, meterlo en un armario cuesta mucho”, asegura.

“Y cuando sabes que ese violín no es un instrumento, sino una orquesta, y que son gente que sabe tocar y lo están pasando mal, eso te sabe mal”, se sincera.









El futuro de Jordi Cruz tras 'MasterChef'



Otro de los puntos que ha abordado el chef catalán en la entrevista es si maneja algún posible nuevo proyecto en la tele una vez termine su andadura como juez del reality de cocina de Televisión Española. “Es divertido y es apasionante. Pero yo tengo muy claro que soy cocinero. Cuando termine ‘Masterchef’ no seguiré haciendo televisión”, sentenciaba el carismático juez 'borde' de TVE.

“Todo termina en esta vida y hay que saber disfrutarlo”, se sincera Cruz, que cree no poder encontrar otro proyecto que llene el hueco de su actual puesto en televisión.

“Me gusta mucho, pero el día que se acabe, tengo la sensación de que no aparecerá nada que me haga sentir igual. Y me volveré a mi restaurantito, a seguir creciendo con tranquilidad y a hacer una sola cosa, que es ser cocinero, y estaré feliz”, concluye.