Ibai Llanos revela sin darse cuenta cuánto dinero gana al mes: en pleno directo

Las 'nuevas plataformas' corren el riesgo de tener que dejar de llamarse nuevas. Y es que ya hace unos años que términos como Twitch, streamer, youtuber, creador de contenido y similares están en boca de los más jóvenes y de los profesionales de la comunicación. Entre todos ellos, si hay alguien que capta la atención de más y más personas es Ibai Llanos. El joven vasco que ha conseguido entablar una alianza histórica con Gerard Piqué se cuela en miles de hogares cada día proporcionando un entretenimiento a sus seguidores hispanohablantes que, como se imaginarán, está pagado.

Ibai Llanos y las ganancias que le genera Twitch

Siendo honestos, el dinero que ingresa Ibai por su trabajo en la plataforma de vídeo en directo Twitch ya era medianamente conocido. En concreto, tras pasarse por el programa 'Salvados' con Jordi Évole reveló que podría estar ganando cerca de unos 120.000 euros mensuales. Esta cifra le colocaría encabezando los rankings de ingresos entre los creadores de contenido, pero es que recientemente hemos podido conocer que Ibai ha conseguido aumentar sus ingresos con respecto a lo que comentó en el programa de Évole.





En un programa especial realizado en su canal de Twitch para recaudar dinero tras el desastre de La Palma, Ibai se encontraba compartiendo la pantalla de su ordenador y entonces fue cuando en las estadísticas se pudo ver cuánto dinero estaba previsto que cobrase este mes. La cifra es de 145.837,83 dólares, lo que traducido a euros estaría en unos 126.001,70. La cifra, muy similar a la que ya comentó con Évole, ha crecido ligeramente, aunque demuestra que el vasco sigue siendo de los streamers que más dinero es capaz de generar cada mes.

Lo último de Gerard Piqué con Ibai Llanos: un mundial de globos

Son la pareja de moda y seguro que arrasarán en esta nueva iniciativa. Gerard Piqué, uno de los capitanes del Barcelona, se pasó por el canal de Twitch de Ibai Llanos alrededor de las once de la noche, con el mensaje de "tenemos algo que anunciaros", ya avisaba en Twitter. El streamer para romper el hielo ya le tiró a Piqué, "te he visto capitán, te he visto bien". El catalán y el bilbaíno empezaron a hablar de su partido ante el Levante. Pero lo mejor estaba por llegar. Un anuncio que no es una sorpresa.

Vamos a organizar el primer mundial de globos. Creo que puede estar muy guapo. @BalloonWorldCuppic.twitter.com/rJvIxwSfs6 — Ibai (@IbaiLlanos) September 26, 2021





Junto a Gerard Piqué, el vasco desveló cuál será su próximo proyecto empresarial: la Balloon World Cup. O lo que es lo mismo... un Mundial de Globos. Tal cual. Una locura que ya tiene cientos de adeptos en las primeras horas de anuncio. En solo 12 horas el proyecto de la 'Balloon World Cup' ya está en marcha y en su cuenta oficial de Twitter ya hay más de 50.000 seguidores.





Los detalles del torneo lo dejaron claro en la charla, al menos la idea es esta: "Un torneo donde podéis participar. Es el Mundial de globos. Sé que suena una 'gilipollez', pero nos pareció muy divertido. Cada persona va a representar a un país. Habrá VAR, consultaremos a Rafa Guerrero y Cristóbal Soria, Alfredo Duro también”, contaron.





Piqué e Ibai apuntaron además, "también habrá rueda de prensa, dinero al ganador, retransmisión, todo. Será el jueves 14 de octubre, un evento de cuatro o cinco horas. Si te quieres inscribir, es un deporte o un entretenimiento muy sencillo, solo que lo queremos hacer un poco más en serio". Se enfrentarán a partidos de uno contra uno al mejor de tres y se hará en una habitación grande donde habrá como obstáculos una serie de muebles.