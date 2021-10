Jordi Cruz alza la voz sobre el vídeo de Ibai Llanos y el precio de su menú: "No es caro"

Una nueva polémica rodea al streamer vasco Ibai Llanos y al cocinero Jordi Cruz. Ya saben que se e suele decir que "comer es un placer" y también que la "calidad se paga". Para ir poniendo en situación, España es un país donde la gastronomía está muy apreciada. Muchos de los mejores restaurantes del mundo se encuentran en nuestro país y los chefs españoles están muy bien considerados allá donde vayan.

Se da el caso que Ibai Llanos estuvo acompañado por tres amigos y pidieron el menú degustación del restaurante de Cruz, compuesto por 20 platos. Tras saludar al célebre presentador, el streamer cuenta su experiencia: "Luego os enseño el precio de la carta, pero es una absoluta locura", decía durante la emisión del vídeo que está subido en su canal de Youtube.

RESPUESTA DE CRUZ

Pese a los bueno comentarios, Jordi Cruz no ha perdido la ocasión de puntualizar las palabras de Llanos sobre el alto precio de su menú a través de un directo realizado en Instagram, “un café para hablar de nuestras cosas. Pues nada, un ratito de charleta mañanera agradable para criticar un poco y esas cosas”, ya dejaba caer.

"Ferrán vino a #MasterChef y de una forma muy directa dijo: esto es maravillo, será muy útil y servirá para conocer todo lo que se ha hecho en estos años maravillosos de altísima gastronomía. Y dio en el clavo" @JordiCruzMas#LasHuellasDeElBullipic.twitter.com/L8UvCp1FhC — Movistar+ (@MovistarPlus) October 7, 2021

Y así fue. Jordi Cruz disparó con decisión a ese comentario del streamer vasco, “es un restaurante para ir a celebrar. No es para todos los días, pero 225 euros, que es dinero, es un pastizal, bueno si lo comparamos con el precio de la luz no, no es caro”, tiró de ironía el chef Jordi Cruz.

Jordi Cruz en un momento de la charla en la cuesta de Instagram.

"Jordi le pone la Cruz a Ibai", se podría titular este “affaire” entre el streamer y el chef, pero nada más lejos de la propia realidad. En esa charla en su cuenta de Instragam, el chef acabó, “gracias Ibai por venir a casa y por hacer ese vídeo que yo me he reído y me ha gustado mucho cómo lo has hecho. Está hecho con buen gusto y con ganas de divertir, como nosotros hacemos 'MasterChef'...”, sostenía el cocinero.

MENÚ SIN MARIDAJE

El menú degustación del restaurante “ABaC” compuesto por 20 platos incluye también la opción de maridaje que sube el precio 140 euros más. Entre los platos que degustaron se encuentran entre otros: Pompas de manzana con los aliños de un mojito, Texturas de salmorejo especiado con gotas de pan y sardina ahumada, Almejas gallegas, mantequilla de plancton, aguachile y ensalada Wakame de hierbas, Calamar a la romana. La Caja China compuesta por: pan frito de anguila a la brasa, Wasabi fresco y “Alioli” de anguila ahumada. Gamba roja curada con texturas de picada, jugo suquet de avellanas guisadas y pan de romesco a la brasa o jugo de cebolla de Figueras y huevo de pollita haciendo referencia a una sopa de cebolla.

