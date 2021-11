El hombre que recibió una paliza, dejó la gran ciudad y ahora vive solo en plena naturaleza

Hay historias que son sorprendentes, pero esta tiene la capacidad real de la superviviencia, decisión y además tiene un aire de libertad. Hay veces que un hecho traumático hace replantearte toda tu vida. Y esta historia alimenta el debate de pensar que le lleva a una persona cambiar la civilización por vivir la vida en un bosque, en un monte, lejos del ruído. Hablamos de Ken Smith, que tiene 74 años y vive a orillas de un lago remoto ubicado en las Tierras Altas de Escocia, conocidas también como Highlands. Según apuntan varios portales de internet, esta historia es tan real que incluso la BBC ya le grabó su documental.

Aunque parece el destino perfecto para una jubilación, lo cierto es que este británico vive en una cabaña de troncos hecha a mano que no tiene agua corriente, electricidad o gas. Y lleva así cuarenta años: esta es la historia de Ken Smith, podíamos llamarle el ermitaño. No se sabe si esto podría ser real en España, pero es muy posible que sea si toman la decisión que tomó esta persona, "si quieres aprender a vivir una vida independiente, lo que tienes que hacer es aprender a pescar", subraya.

"54 miles just to post a letter?"



Ken Smith has lived in solitude for 40 years.#TheHermitOfTreig // Watch on iPlayer: https://t.co/WHzdngEULKpic.twitter.com/ToaoxnGnM0