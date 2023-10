La historia que cuenta en COPE un adiestrador: "Es el perro más agresivo con el que he trabajado"

“Hemos trabajado con aproximadamente 3000 casos distintos y contamos con más de ocho años de experiencia en el sector”. Con esa frase se presenta la empresa malagueña Adiestramiento Canino Lopecan, cuyo fundador es Adrián Navarro, que admite en COPE Más Málaga que el caso de este perro de raza chow chow ha sido el más peligroso y complejo que se le ha presentado en su dilatada carrera como adiestrador.

Un perro aparentemente adorable, achuchable por su gran cantidad de pelo, pero que su nombre, Diablo, ya hacía intuir algo. “Es uno de los perros más agresivos con los que he tenido el placer de trabajar y de conocer. Es verdad que su nombre no le hace del todo referencia porque, pese a tener esos problemas en otros instantes de su vida, era un peluche como todos los chow chows”, afirma Adrián.

Adrián Navarro, fundador de Lopecan, en los estudios de COPE Málaga

El chow chow es una raza de perro que tiene su origen en China. Es una raza que cada vez se ve más en España y, aunque en mucha menor medida, tiene la apariencia de un pequeño león. Una de sus características principales es que tiene la lengua azul y por norma general no suelen ser perros sociables y extrovertidos.









UNA AGRESIVIDAD INCONTROLABLE

Cuando Diablo llegó a la protectora tenía graves problemas de conducta, ya que cuando algo no le encajaba entraba en un estado de agresividad que no podía medir. “Entraba, como se denomina, en secuestro emocional, en una inhibición cognitiva; es de estos casos que no terminamos de solucionar porque la gravedad del problema no nos lo permitía, pero sí que conseguimos avanzar mucho”, admite Adrián Navarro.

La historia de Diablo va unida a la de Irene Rodríguez, que también cuenta su experiencia en COPE, y su pareja; ya que ambos decidieron adoptar a este perro a pesar de los problemas de agresividad que tenía."Valoro el mérito que tiene esta familia de adoptar un perro con esa problemática, implicarse en ella pese a lo que eso ha conllevado. El bocado más grande que he visto lo tenía la pareja de Irene, precisamente de este perro, y aún así no decidieron deshacerse de él ni pensaron en sacrificarlo en ningún momento”, comenta Adrián.

Irene Rodríguez siempre tuvo al perro con ella a pesar de los problemas de conducta y de las situaciones extremas que vivió con Diablo. “Se trata de una cuestión de amor, pero también de justicia, porque a ese animal lo han roto y él no tenía culpa. ¿Qué solución tenía sacrificarlo? ¿Por qué? ¿Por algo que él no tenía la culpa?”, se pregunta Irene. Y es que la base de esta agresividad probablemente venía dada por alguna mala experiencia y no simplemente por genética, como explica Adrián Navarro: “Me aventuraría a decir que de cada cien perros que trabajo con problemas de agresividad, agresividad como tal, solo tres o cuatro perros es por genética. Normalmente son conductas aprendidas, inseguridades mal gestionadas, y seguramente Diablo no es un perro que fuese agresivo desde que nació, sino que durante el paso de las experiencias que haya tenido, pues haya acabado siendo agresivo”, concluye.

