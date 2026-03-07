Un filólogo revela el posible origen gitano de 'aliquindoy' y desmonta el popular mito inglés

La palabra alikindoy forma parte del ADN léxico de Málaga, una de esas expresiones que todo local usa con naturalidad pero cuyo origen y grafía generan un sinfín de dudas. Para arrojar luz sobre este término, el profesor Francisco Carriscondo, catedrático de Lengua Española de la Universidad de Málaga, ha llevado a cabo una investigación filológica que desmonta algunas de las creencias más arraigadas y ofrece una nueva perspectiva sobre su etimología, escritura y alcance geográfico. Este análisis exhaustivo que explica en COPE Málaga subraya la importancia de la investigación humanística frente a las respuestas automatizadas.

El mito del ‘look and do it’

La teoría más extendida entre los malagueños sitúa el origen de "aliquindoy" en el puerto de la ciudad. Según esta creencia popular, la expresión es una deformación fonética de la frase inglesa “look and do it” (mira y hazlo). Supuestamente, era la orden que los marineros o capataces ingleses daban a los trabajadores españoles para que realizaran alguna faena portuaria, una anécdota que ha calado hondo en el imaginario colectivo. Esta hipótesis es, de hecho, una de las más difundidas por diversas fuentes, incluidas las que se apoyan en sistemas de inteligencia artificial.

Te puede interesar: Esta es la forma correcta de escribir 'emblanco', la palabra malagueña que la RAE no reconoce y que da nombre a una sencilla sopa de pescado

Sin embargo, para un filólogo como Francisco Carriscondo, esta explicación presentaba inconsistencias. El catedrático ha confesado que siempre hubo algo que le "chirriaba" en esa etimología popular. Al pronunciar la expresión inglesa look and do it, la sonoridad resultante no encaja del todo con la forma en que se pronuncia aliquindoy en Andalucía. Esta disonancia fonética fue el punto de partida para que el experto decidiera "indagar" y buscar "otras razones, otras causas", más allá de la versión comúnmente aceptada.

Una posible raíz en el caló

La investigación de Carriscondo le ha llevado a una conclusión diferente y mucho más sorprendente: el origen de aliquindoy podría no ser inglés, sino gitano. El filólogo ha encontrado indicios sólidos que apuntan a que el término "posiblemente sea un gitanismo, venga del léxico del caló". Esta revelación cambia por completo el paradigma sobre la historia de una de las palabras más emblemáticas del habla malagueña. La alternativa propuesta por el catedrático se apoya en estudios filológicos de gran prestigio y peso académico.

Cargando…

Concretamente, Carriscondo basa su hipótesis en los trabajos de uno de los grandes referentes de la filología española, Manuel Seco. En una tesis sobre el habla del dramaturgo de principios del siglo XX, Carlos Arniches, Seco ya sugería esta posible vinculación. Que un investigador de la talla de Manuel Seco, autor de obras de referencia como el Diccionario del español actual, proponga una raíz gitana para la palabra aporta un respaldo fundamental a esta nueva teoría, alejándola de la simple anécdota portuaria.

La forma correcta de escribirlo

Otro de los grandes debates en torno a la palabra es su correcta escritura. Es habitual verla escrita de múltiples formas: aliquindoi, aliquindui, liquindoi, junto, separado y con la duda final entre la i latina y la i griega. Carriscondo resuelve esta incertidumbre acudiendo a la normativa ortográfica académica. Según explica, las reglas del español establecen que una palabra aguda terminada en el sonido de la vocal "i" debe escribirse con i griega (y).

Debería escribirse sin tilde y con la I griega, más que la I latina" Francisco Carriscondo Catedrático de Lengua Española

El catedrático pone ejemplos claros de esta norma, como las palabras "estoy", "rey" o "rentoy", que siguen el mismo patrón. Por lo tanto, su dictamen es claro: la forma correcta y normativa de escribir la palabra es Aliquindoy, todo junto, sin tilde al ser aguda y finalizada con i griega. "Debería escribirse sin tilde y con la I griega, más que la I latina", sentencia el experto, aportando una guía definitiva para resolver una de las dudas más comunes.

Freepick Muelle 1, con La Farola de fondo

Finalmente, el profesor aborda su presencia en los diccionarios y su verdadero alcance geográfico. Quien busque alikindoy en el diccionario de la Real Academia Española (RAE) no la encontrará. Sin embargo, sí aparece en repertorios locales como los vocabularios del habla de Málaga de Álvarez Curiel. Curiosamente, también figura en el ya mencionado Diccionario del español actual de Manuel Seco, pero con una acepción que no se corresponde con el uso andaluz: "gente selecta", un significado que, según Carriscondo, no es el que se le da en Málaga.

En cuanto a su uso, ¿es un malagueñismo en toda regla? Carriscondo matiza que se trata de un "malagueñismo compartido". La expresión se utiliza de forma muy arraigada en Málaga y en Cádiz, donde también es común la fórmula "estar alikindoy". Por tanto, aunque es un símbolo del habla malagueña, no es exclusivo de esta provincia, sino un tesoro lingüístico que hermana a las dos provincias andaluzas. Este hecho refuerza la riqueza y la conexión de las hablas del sur de España.