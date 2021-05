Fernando Trueba habla alto y claro sobre los cargos políticos: "Formación y exámenes psicológicos"

Fernando Trueba fue uno de los invitados que acudió al plató de 'La Sexta Noche', programa que presentan Iñaki López y Verónica Sanz cada sábado por la noche. El director de cine, guionista y productor fue entrevistado en el programa de La Sexta y habló alto y claro sobre distintos temas, como por ejemplo de los cargos públicos. Fernando Trueba, que el próximo 7 de mayo estrena la adaptación al cine de 'El olvido que seremos', ganadora del Goya a la mejor película iberoamericana; se ha expresado sobre la elección de los puestos públicos y ha defendido que “la sociedad deberíamos exigir que nadie puede ocupar un puesto público si no es una persona que tiene una preparación, ya sea científica, social o cultural, hablar varios idiomas y tener varias carreras. Debería haber unos exámenes”.

CARGOS POLÍTICOS SIN NINGUNA CUALIFICACIÓN

El mensaje de exigencia hacia la sociedad por parte del director de cine madrileño no quedó ahí, ya que continuó explicándole a Iñaki López que no entendía “por qué un chaval para ser camarero ha hecho tres máster que no le han servido para nada y, en cambio, puede ocupar un cargo político cualquiera sin ninguna cualificación y disponer de fondos públicos”.

TRUEBA HARÍA EXÁMENES PSICOLÓGICOS

Fernando Trueba también apuntó que la sociedad debería reflexionar y “votar a gente que esté preparada, que sea una persona que tenga una formación mínima, sepa hilar cuatro frases seguidas y además tenga honestidad”.

Además, Trueba añadió que les realizaría exámenes psicológicos. “También les haría exámenes psicológicos porque quizás puede haber alguien que sea un psicópata. A esa persona lógicamente no la vas a meter en la cárcel, pero desde luego que tampoco le vas a colocar en un cargo público”, comentó el director de cine.

Está claro que Fernando Trueba estaba siendo muy claro a la hora de mostrar su opinión sobre la cualificación en los cargos públicos y concluyó este tema comentando que “la sociedad debemos protegernos del peligro que puede ser que en la política haya gente que no está preparada o que no reúne las condiciones para estar en un cargo público”.