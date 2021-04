Miguel Ángel Muñoz llora desconsoladamente en 'The Dancer' por esta actuación: "Me ha tocado"

Emociones a flor de piel. Sentimientos que han visto la luz. Así de emocionante ha sido la cuarta gala de audiciones del programa 'The Dancer', el talent show de baile que emite Televisión Española. Las actuaciones y las historias de superación de muchos de los participantes han sacado las lágrimas de los miembros del jurado, en especial a Miguel Ángel Muñoz, que no pudo aguantar la emoción tras una actuación El programa, presentado por Sandra Cervera e Ion Aramendi, cuenta con tres jueces: Miguel Ángel Muñoz, Lola Indigo y Rafa Méndez. Todos ellos se emocionaron en algún momento, pero el llanto de Miguel Ángel Muñoz fue el más llamativo y emocionante. El actor rompió a llorar sin consuelo tras la bonita historia de la escuela de baile Verdini Dantza Taldea.

LA HISTORIA QUE EMOCIONÓ A MIGUEL ÁNGEL MUÑOZ

Uno de los momentos destacados de la cuarta entrega de 'The Dancer' lo protagonizó la emocionante historia de la escuela de baile Verdini Dantza Taldea de San Sebastián. Isabel, fundadora de la escuela, puso en marcha el proyecto para que su sobrina Isea, con síndrome de Down, cumpliese su sueño de convertirse en bailarina como ella. Y, sin duda alguna, lo ha conseguido.

No ha sido fácil, pero lo han conseguido. BRAVO, Verdini �� #TheDancer4pic.twitter.com/vS8qQFz7q1 — The Dancer (@TheDancerTVE) April 26, 2021

Tras conocer la bonita historia, Isabel, Isea y otros bailarines con la misma enfermedad salieron al escenario y realizaron una maravillosa actuación.”Nadie pensaba que una compañía con 15 personas con síndrome de Down iban a subirse a un escenario a bailar, las cosas ahora han cambiado, pero a veces ha sido duro”, comentaba Isabel, fundadora de la escuela de baile. Además, tras la actuación Rafa Méndez fue el primero en tomar la palabra para realizar una petición. “Le pido a todo el público que se ponga de pie porque todos se lo merecen, Isabel, pero tú más”, decía el miembro del jurado.

LAS LÁGRIMAS DE MIGUEL ÁNGEL MUÑOZ

Tras la actuación y el gran aplauso del público, el grupo de baile abandonó el escenario y en ese momento Ion Aramendi se dio cuenta de que Miguel Ángel Muñoz estaba emocionado. El presentador se acercó al actor, que ya no aguantó más y echó a llorar mientras recibía el abrazo y el apoyo de sus compañeros del jurado y de los presentadores. “Que me ha tocado, me toca y no tengo a nadie, pero me toca. Me ha venido de mirarles y de lo bonitos que son”, explicaba entre lágrimas mientras se llevaba la mano al corazón.

Lola Índigo fue la primera en abrazarlo. “Eres lo más, eres muy fuerte”, le decía la cantante. “El bonito eres tú, estás llorando porque lo has disfrutado”, afirmaba Rafa Méndez. Al final, Miguel Ángel Muñoz se calmó un poco y todos hicieron un abrazo conjunto para poder seguir con el programa.

