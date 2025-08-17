COPE
Málaga - Antequera - Benalmádena

Feria de Málaga 2025, así será el plan de movilidad: taxis 24h, 3.535 plazas de aparcamiento junto al Cortijo de Torres y billetes de bus a dos euros

El Ayuntamiento de Málaga activa el dispositivo especial de tráfico y transporte para la Feria 2025 (del 16 al 23 de agosto). Encuentra aquí todos los detalles

Feria de Málaga 2025, así será el plan de movilidad: más buses, taxis 24h y 3.535 plazas junto al Cortijo de Torres

Redacción COPE Málaga

Málaga - Publicado el

3 min lectura

El Ayuntamiento de Málaga activa durante los días de feria un dispositivo especial de tráfico y transporte. La prioridad es el uso del transporte público –con refuerzos de EMT y taxis–, limitaciones temporales de acceso al Centro Histórico y 3.535 plazas de aparcamiento en el entorno del Cortijo de Torres.  Se recomienda reducir al máximo el uso del coche y optar por autobús o taxi para desplazarse tanto al Centro como al Real.

Cortes y desvíos de tráfico hacia el Real

  • A partir de las 20:00 h se activarán desvíos que afectarán a
    • Av. Ortega y Gasset, c/ Paquiro y Camino San Rafael.
  • Camino San Rafael (entre Juan Gris y La Orotava): cerrado
    • 24 h todos los días.
  • Av. Ortega y Gasset (Rosamunda–Palacio de Ferias): solo
    • EMT y taxis, con controles policiales.
  • Un tramo de Camino San Rafael quedará reservado a autobuses, taxis y residentes; habrá señalización desde Av. Juan XXIII y en el propio Camino San Rafael.

    • Feria en el Centro: accesos y horarios

  • Control de accesos al Centro Histórico: de 12:00 a 18:00 h (según Bando), solo emergencias.
  • Zona cerrada al tráfico todos los días de Feria de 12:00 a 18:00 h y normalización progresiva hasta ~21:00 h.
  • Calles afectadas (entre otras): Méndez Núñez, Casapalma, Cárcer, Nosquera, Comedias, Santa Lucía, Cisneros, Especería, Plaza de la Aduana, Císter, San Agustín, Duque de la Victoria, Molina Larios, Sancha de Lara y Martínez.
  • Prohibido aparcar en esas vías de 12:00 a 21:00 h.
  • PMR en tardes de Feria: vial de servicio de Plaza General Torrijos (frente al Hospital Noble).

    • Transporte público (EMT)

  • 16 líneas especiales nocturnas desde las 20:00 h que conectan todos los distritos con el Real.
  • Línea F (Centro–Real 24 h): operativa día y noche, identificada como “FERIA”.

  • Feria de Día (Centro): títulos habituales con bonificación vigente: con tarjeta multiviaje, 0,50 €; billete ordinario 1,40 € (efectivo o tarjeta).
  • Servicios especiales nocturnos (20:00–06:00): 2 € (pago con tarjeta bancaria en toda la flota).
  • Línea F (24 h): 2 € (efectivo o tarjeta).

  • Línea F: 24 h desde lateral norte de la Alameda (entre c/ Larios y Puerta del Mar).
  • Refuerzo de líneas 4, 18, 19, 20 y 22 para conectar Real con Centro, Ciudad Jardín, Palma-Palmilla, Bailén-Miraflores, Cruz del Humilladero, Carretera de Cádiz, Teatinos-Universidad y Campanillas.
  • Barrios como La Malagueta, El Perchel, Cruz del Humilladero, Intelhorce, Campanillas, La Palma-Palmilla, Huelin, entre otros, tendrán servicio diurno al Real al precio ordinario (con bonificación, 0,50 € con multiviaje).
  • 16 líneas especiales directas al Real de 20:00 a 06:00 h (posible ampliación según demanda).
  • Paradas hacia Feria señalizadas con distintivo especial.

    • Taxis en la Feria de Málaga

  • Sin descanso obligatorio durante Feria para reforzar el servicio.
  • Dos paradas 24 h en el Real: en la Av. de las Malagueñas (portada principal) y en la zona norte en la Av. Ortega y Gasset.
  • En el Centro se mantienen las paradas de Cortina del Muelle, Plaza de la Marina, M. Agustín Heredia, Córdoba, Puerta del Mar, Atarazanas, Pasillo de Santa Isabel y Plaza de la Merced.
  • Por su parte, la zona de subida y bajada de los VTC estará ubicada en la  Av. Ortega y Gasset, vial de servicio junto a c/ Flauta Mágica.

    • Aparcamientos

  • Entorno del Real: 3.535 plazas para coches, señalizadas por zonas y colores, con personal de control: recomendado acceder por rondas de circunvalación.
  • Motos (Palacio de Ferias): 2.990 plazas.
  • PMR: 75 plazas reservadas para personas con movilidad reducida en Palacio de Ferias.
  • Red de aparcamientos municipales en Centro y entorno (5.066 plazas): Plaza de la Marina, San Juan de la Cruz, Tejón y Rodríguez, Alcazaba, Camas, Andalucía, Cervantes y Salitre (disponibles en Feria).

