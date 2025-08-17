Feria de Málaga 2025, así será el plan de movilidad: taxis 24h, 3.535 plazas de aparcamiento junto al Cortijo de Torres y billetes de bus a dos euros

Feria de Málaga 2025, así será el plan de movilidad: más buses, taxis 24h y 3.535 plazas junto al Cortijo de Torres

El Ayuntamiento de Málaga activa durante los días de feria un dispositivo especial de tráfico y transporte. La prioridad es el uso del transporte público –con refuerzos de EMT y taxis–, limitaciones temporales de acceso al Centro Histórico y 3.535 plazas de aparcamiento en el entorno del Cortijo de Torres. Se recomienda reducir al máximo el uso del coche y optar por autobús o taxi para desplazarse tanto al Centro como al Real.

Cortes y desvíos de tráfico hacia el Real

A partir de las 20:00 h se activarán desvíos que afectarán a

Camino San Rafael (entre Juan Gris y La Orotava) : cerrado

Av. Ortega y Gasset (Rosamunda–Palacio de Ferias) : solo

Un tramo de Camino San Rafael quedará reservado a autobuses, taxis y residentes; habrá señalización desde Av. Juan XXIII y en el propio Camino San Rafael.

Feria en el Centro: accesos y horarios

Av. Ortega y Gasset, c/ Paquiro y Camino San Rafael.24 h todos los días.EMT y taxis, con controles policiales.

Control de accesos al Centro Histórico: de 12:00 a 18:00 h (según Bando), solo emergencias.

Zona cerrada al tráfico todos los días de Feria de 12:00 a 18:00 h y normalización progresiva hasta ~21:00 h.

Calles afectadas (entre otras): Méndez Núñez, Casapalma, Cárcer, Nosquera, Comedias, Santa Lucía, Cisneros, Especería, Plaza de la Aduana, Císter, San Agustín, Duque de la Victoria, Molina Larios, Sancha de Lara y Martínez.

Prohibido aparcar en esas vías de 12:00 a 21:00 h.

PMR en tardes de Feria: vial de servicio de Plaza General Torrijos (frente al Hospital Noble).

Transporte público (EMT)

16 líneas especiales nocturnas desde las 20:00 h que conectan todos los distritos con el Real.

Línea F (Centro–Real 24 h): operativa día y noche, identificada como “FERIA”.

Feria de Día (Centro): títulos habituales con bonificación vigente: con tarjeta multiviaje, 0,50 €; billete ordinario 1,40 € (efectivo o tarjeta).

Servicios especiales nocturnos (20:00–06:00): 2 € (pago con tarjeta bancaria en toda la flota).

Línea F (24 h): 2 € (efectivo o tarjeta).

Línea F : 24 h desde lateral norte de la Alameda (entre c/ Larios y Puerta del Mar).

Refuerzo de líneas 4, 18, 19, 20 y 22 para conectar Real con Centro, Ciudad Jardín, Palma-Palmilla, Bailén-Miraflores, Cruz del Humilladero, Carretera de Cádiz, Teatinos-Universidad y Campanillas.

Barrios como La Malagueta, El Perchel, Cruz del Humilladero, Intelhorce, Campanillas, La Palma-Palmilla, Huelin, entre otros, tendrán servicio diurno al Real al precio ordinario (con bonificación, 0,50 € con multiviaje).

16 líneas especiales directas al Real de 20:00 a 06:00 h (posible ampliación según demanda).

Paradas hacia Feria señalizadas con distintivo especial.

Taxis en la Feria de Málaga

Sin descanso obligatorio durante Feria para reforzar el servicio.

Dos paradas 24 h en el Real: en la Av. de las Malagueñas (portada principal) y en la zona norte en la Av. Ortega y Gasset.

En el Centro se mantienen las paradas de Cortina del Muelle, Plaza de la Marina, M. Agustín Heredia, Córdoba, Puerta del Mar, Atarazanas, Pasillo de Santa Isabel y Plaza de la Merced.

Por su parte, la zona de subida y bajada de los VTC estará ubicada en la Av. Ortega y Gasset, vial de servicio junto a c/ Flauta Mágica.

Aparcamientos

Entorno del Real: 3.535 plazas para coches , señalizadas por zonas y colores, con personal de control: r ecomendado acceder por rondas de circunvalación.

Motos (Palacio de Ferias): 2.990 plazas.

PMR: 75 plazas reservadas para personas con movilidad reducida en Palacio de Ferias.

Red de aparcamientos municipales en Centro y entorno (5.066 plazas): Plaza de la Marina, San Juan de la Cruz, Tejón y Rodríguez, Alcazaba, Camas, Andalucía, Cervantes y Salitre (disponibles en Feria).