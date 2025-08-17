Feria de Málaga 2025, así será el plan de movilidad: taxis 24h, 3.535 plazas de aparcamiento junto al Cortijo de Torres y billetes de bus a dos euros

El
Ayuntamiento de Málaga activa durante los días de feria un dispositivo especial de tráfico y transporte. La prioridad es el uso del
transporte público –con refuerzos de EMT y taxis–, limitaciones temporales
de acceso al Centro Histórico y 3.535 plazas de
aparcamiento en el entorno del Cortijo de Torres.
Se recomienda reducir al máximo el uso del coche y optar por autobús o taxi para desplazarse tanto al Centro como al Real.
Cortes y desvíos de tráfico hacia el Real
A partir de las 20:00 h se activarán desvíos que
afectarán a
Av. Ortega y Gasset, c/
Paquiro y Camino San Rafael.
Camino San Rafael (entre Juan Gris y La Orotava): cerrado
24 h todos los días.
Av. Ortega y Gasset (Rosamunda–Palacio de Ferias): solo
EMT y taxis, con controles
policiales.
Un tramo de Camino San Rafael quedará
reservado a autobuses, taxis y
residentes; habrá señalización desde Av. Juan XXIII y en el propio Camino San Rafael.
Feria en el Centro: accesos y
horariosControl de accesos al Centro Histórico: de 12:00 a 18:00 h (según Bando), solo emergencias.Zona cerrada al tráfico todos los días de Feria
de 12:00 a 18:00 h y
normalización progresiva hasta ~21:00
h.Calles afectadas (entre
otras): Méndez Núñez, Casapalma, Cárcer, Nosquera, Comedias, Santa Lucía,
Cisneros, Especería, Plaza de la Aduana, Císter, San Agustín, Duque de la
Victoria, Molina Larios, Sancha de Lara y Martínez.
Prohibido aparcar en esas vías de 12:00 a 21:00 h.PMR en tardes de Feria: vial de servicio de Plaza General Torrijos (frente al
Hospital Noble).
Transporte público (EMT)16 líneas especiales nocturnas desde las 20:00 h que conectan todos los distritos con el Real.Línea F (Centro–Real 24 h): operativa día y noche, identificada como
“FERIA”.Feria de Día (Centro): títulos habituales con
bonificación vigente: con tarjeta
multiviaje, 0,50 €; billete ordinario 1,40 € (efectivo o tarjeta).Servicios especiales nocturnos (20:00–06:00): 2 € (pago con tarjeta bancaria en toda la flota).Línea F (24 h): 2 €
(efectivo o tarjeta).Línea F: 24 h desde lateral
norte de la Alameda (entre c/ Larios y Puerta del Mar).Refuerzo de líneas 4, 18, 19, 20 y 22 para conectar
Real con Centro, Ciudad Jardín, Palma-Palmilla, Bailén-Miraflores, Cruz
del Humilladero, Carretera de Cádiz, Teatinos-Universidad y Campanillas.Barrios como La Malagueta, El Perchel, Cruz del
Humilladero, Intelhorce, Campanillas, La Palma-Palmilla, Huelin, entre
otros, tendrán servicio diurno al
Real al precio ordinario (con bonificación, 0,50 € con multiviaje).16 líneas especiales directas al Real de 20:00 a 06:00 h (posible
ampliación según demanda).Paradas hacia Feria señalizadas con distintivo
especial.
Taxis en la Feria de MálagaSin descanso obligatorio durante Feria para
reforzar el servicio.
Dos paradas 24 h en el Real: en la Av. de las Malagueñas (portada principal) y en la zona norte en la Av. Ortega y Gasset.En el Centro se mantienen las paradas de Cortina del Muelle, Plaza de la Marina, M. Agustín Heredia, Córdoba, Puerta del Mar, Atarazanas, Pasillo de Santa Isabel y Plaza de la Merced.Por su parte, la zona de subida y bajada de los VTC estará ubicada en la
Av. Ortega y Gasset, vial de servicio junto a c/ Flauta Mágica.
AparcamientosEntorno del Real: 3.535 plazas para coches, señalizadas por zonas y
colores, con personal de control: recomendado acceder por rondas de circunvalación.Motos (Palacio de Ferias): 2.990 plazas.PMR: 75 plazas reservadas para personas con movilidad reducida en Palacio de Ferias.Red de aparcamientos municipales en Centro y entorno (5.066 plazas): Plaza de la Marina, San Juan de la Cruz, Tejón y Rodríguez, Alcazaba, Camas, Andalucía, Cervantes y Salitre (disponibles en Feria).