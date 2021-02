Un estudio revela la influencia de la publicidad en el incremento de la obesidad infantil

A nadie se le escapa que la obesidad infantil es una de las grandes lacras del siglo XXI. Cada vez son más los niños que padecen esta patología sin que se le ponga remedio. Unos malos hábitos alimenticios, unido a una vida sedentaria y poco saludable está provocando que el porcentaje de niños con problemas de sobrepeso vayan en aumento.

A pesar de que vivimos en un país que presume de dieta mediterránea, no es menos cierto que cada vez se come peor. El estilo de vida que llevamos con desórdenes horarios y con el estrés como plato principal hace que cada vez dediquemos menos tiempo a la cocina y abusemos de los alimentos procesados y con un dudoso valor nutricional.

Buena parte de culpa de este incremento de obesidad infantil la tiene la publicidad que seduce a los más pequeños con productos atractivos por por fuera y deliciosos por dentro. A esta alarma que ya se conocía nos pone ahora en alerta el estudio realizado Breakfast Food Advertisements in Mediterranean Countries: Products' Sugar Content in the Adverts from 2015 to 2019, elaborado por Mireia Montaña, profesora e investigadora de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la UOC, que pone de manifiesto que la mayoría de los productos de desayuno publicitados para niños triplican la cantidad de azúcar en comparación con los dirigidos a adultos, lo que influye en sus preferencias en una de las comidas más importantes del día.

Este estudio se basa en el análisis de 355 campañas de 117 productos de desayuno publicitados entre 2015 y 2019, y deja patente una preocupante realidad: la media de azúcar de los productos de desayuno analizados y publicitados para adultos es de un 10,25 %, mientras que esta cifra se incrementa hasta alcanzar el 36,20 % de media en el caso de los productos dirigidos a niños. Por lo tanto el dato es concluyente a la vez que estremecedor: el desayuno de los niños publicitado en los distintos medios es menos saludable que el de sus padres

PRODUCTOS MÁS PUBLICITADOS

No hay que hacer un estudio demasiado concienzudo para comprobar que el producto más publicitado y dirigido al público infantil son las galletas, de hecho suponen el 60 % de los anuncios relacionados con el desayuno, a continuación le siguen los producto que contienen chocolate, como crema para untar o cacao en polvo que suponen el 25% de los anuncios dirigidos a los más pequeños de la casa.

El azúcar se triplica en los productos publicitados para los niños

La profesora Mireia Montaña advierte que los hábitos saludables se están perdiendo entre los más jóvenes: "La adherencia a la dieta mediterránea, aunque se mantiene entre la población adulta, se va perdiendo entre los niños y jóvenes. Estos cada vez prefieren desayunar más productos industriales preparados con alto contenido en azúcares".

EFECTO PESTE POWER

La publicidad que aparece en los diferentes medios, principalmente en soportes televisivos dirigidas a los niños se refiere a productos procesados que aunque en principio van dirigido a los niños acaba siendo consumidos por tosa la familaia, es lo que se conoce como peste power y que explica la porfesora Montaña: "Los niños influyen en los hábitos de compra de sus padres y acostumbran a pedir las cosas muchas veces, insistentemente, por lo que, al final, sus padres acceden y acaban haciendo entrar en casa productos alimentarios muy anunciados o que tienen algún componente extrínseco que atrae a los niños, pero que son de muy baja calidad nutricional", afirma.

Según el estudio de las profesoras Montaña y Jiménez el soporte más utilizado para lograr captar consumidores de esos productos de bajo nivel nutritivo es la televisión con un 39 %,seguida de la radio con 28 %; en tercer lugar aparece internet con 18 %; cuarto lugar prensa, con el 6 %; en quita posición las revistas, que representa el 5 %; en sexto lugar se ubica la publicidad exterior, con un 2 %, y por último, el cine, que representa el 0,56 %.

En opinión de las investigadoras, hay varias estrategias relacionadas con la publicidad que se podrían llevar a cabo para fomentar hábitos alimenticios saludables que prevengan la obesidad infantil: restringir la publicidad de determinados alimentos poco saludables y evitar que este tipo de publicidad se emitan exclusivamente en horario infantil como ya sucede en otros países. De hecho ya hay países que limitan la publicidad de bebidas azucaradas y en España ya hay voces que piden que se limite su publicidad y que se grave un mayor impuesto. Pero hasta que esta realidad sea un hecho es necesario que desde casa se conciencie sobre una adecuada alimentación entre los más pequeños.

También te puede interesar:

¿Sabes realmente lo que nos dicen las etiquetas de los yogures?

Los refrescos azucarados son causantes directos de la obesidad