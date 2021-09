Esta es la pauta que debes seguir para ponerte en forma de forma sencilla

Con el nuevo curso vuelve la vuelta a la rutina y vuelven los típicos retos que nos ponemos cada año y que casi nunca cumplimos. Aprender-mejorar nuestro inglés es un clásico, pero sin lugar a dudas, el principal reto que nos solemos marcar en esta época del año es ponernos en forma.

Sin lugar a dudas no es tarea sencilla. El ritmo de vida que llevamos aparejado a las obligaciones laborales y domésticas hacen que la habitual excusa de "es que no tengo tiempo"sea el mantra en el que nos refugiamos para aplacar nuestra conciencia mientras vemos el móvil sentado en el sofá de casa.

Pero "querer es poder" y con estas sencillas pautas que recomienga Gympass, plataforma que fomenta a las personas a sentirse bien de manera integral mediante actividades físicas, mentales y emocionales, nos será más sencillo hacer ejercicio físico y que no se convierta entrenar en una pesadez:

1 Crea una rutina

Tras semanas de vacaciones, es posible que en los inicios nos cueste más trabajo realizar los ejercicios. Es importante prepararse psicológicamente para la vuelta a los entrenamientos, por lo que marcar unas pautas e ir por ellas será el primer paso para volver a crear el hábito. Fijemos en el calendario semanal los días y la hora que vamos a dedicar a entrenar y seamos constante. Hay que tratar de dedicar, al menos, 3 días a la semana al deporte con un mínimo de 30 minutos por sesión, y aumentemos progresivamente.

2 Descansa adecuadamente

Es importante que respetemos los momentos de reposo e intercalemos un día de descanso entre sesión y sesión y dejar que los músculos se recuperen para reponer fuerzas. Además, es crucial respetar las horas de sueño necesarias ya que, de otro modo, el cansancio se verá reflejado en nuestro rendimiento y será más complicado conseguir un progreso en nuestra actividad.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





3 Márcate objetivos alcanzables

Aspecto súper importante: debemos ser realistas. Tener en cuenta que nuestro estado físico no es el mismo que al comienzo de las vacaciones. La vida sedentaria de los últimos días tiene sus consecuencias y no podemos pretender hacer todo el primer día de regreso al gimnasio. Por ello, será esencial recuperar el cuerpo sin prisas, con pequeños objetivos a corto plazo y fáciles de asumir. Recuerda, la perseverancia es un papel clave en esta vuelta a la rutina para volver poco a poco a la normalidad.

4 Escucha a tu cuerpo

No todos los días nos sentimos al 100% y menos después de un largo periodo de descanso. Hay que saber qué es lo que nos pide nuestro cuerpo y no llevarlo al límite. La calidad es más importante que la cantidad y, si un día vemos que necesitamos bajar la intensidad, hagámoslo, siempre y cuando el ejercicio esté bien hecho y no perjudique a tu forma física. Nuestro cuerpo nos lo agradecerá y al día siguiente sentiremos más energía que nunca para recargar pilas para superarnos posteriormente.

5 Premia tu esfuerzo

No solo no debemos torturarnos en caso de que los resultados no sean los esperados, sino que, además, es importante que recompensemos los esfuerzos depositados y premiemos el trabajo bien hecho. Esto nos ayudará a sentirnos más motivados y felices y así tener más ganas de seguir avanzando y cumpliendo metas.

También te puede interesar:

Los ejercicios más fáciles y eficaces para conseguir perder la barriga

Estos son los mejores ejercicios para adelgazar tras meses de sedentarismo