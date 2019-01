Cómo mejorar tu inglés sin importar la edad que tengas

MADRID, 26 (CHANCE)

Como cada sábado, nuestra compañera Cristina Sánchez nos trae las mejores recomendaciones literarias para poner en práctica nuestro inglés. Hoy seremos testigos de cómo hay vida más allá de los setenta, gracias a Jane Gilley y su novela "The woman who kept everything", todo un éxito en su debut como escritora.

THE CRIS CORNER

Hace poco leí un artículo en donde se destacaba el auge de series televisivas con protagonistas ya en la tercera edad, como por ejemplo "Grace and Frankie" con Jane Fonda y Lily Tomlin, o "The Kominsky Method" con Michael Douglas y Alan Arkin. Así que la que escribe, que es un poco madurita, le ha dado por hacerse la siguiente pregunta: ¿Cuándo a uno se le considera una persona mayor? Porque yo creo que la edad es tan sólo un número, y la juventud y las ganas de vivir no van paralelos al paso de los años. Tan sólo hay que recordar a nuestra queridísima duquesa de Alba, doña Cayetana. "Yes, you're right", los 80 años los marcaba su DNI, pero sus ganas de vivir aún tendrían el abono joven.

Leyendo "The woman who kept everything" de Jane Gilley, me reafirmo en la teoría expuesta en el párrafo anterior. Y es que nunca es tarde para enmendar errores del pasado y empezar tu vida de nuevo, aunque sea a la edad de 79 años como Gloria, la protagonista de esta historia. Viuda y con un hijo ya casado, Gloria vive sola en su casa rodeada de todo lo que encuentra por la calle, creando montones de basura a su alrededor, y sin saber muy bien por qué. Caprichos del destino la llevan a desalojar el que fuese su hogar. Ahora, a sus 79 años de edad, Gloria despierta de su letargo y decide hacer lo que nunca hasta ahora había hecho: VIVIR. Y es aquí donde empieza su aventura, montada en una scooter conducida por el que fuese su primer amor de juventud, Tilsbury.

Porque si uno quiere, puede. Gloria se ha dado cuenta de la vida tan amargada que ha llevado, apartada de su hijo y nietos desde que enviudó, enclaustrada en una casa con la única compañía de trastos viejos que ha ido acumulando hasta hoy. Pero lejos de llorar y dejar la vida pasar como hasta ahora, decide ser ella la dueña de su propio destino, ayudando a sus amigos a salir de su misma situación y volviendo a estar orgullosa de la familia que en su día creó.

Aunque Jane Gilley nos describe en su obra la situación desalentadora en la que viven algunos de nuestros mayores, solos y a veces olvidados, "The woman who kept everything", es ante todo un canto a la vida, una bella historia de la que emana mucha energía. Se trata de una apuesta de la editorial Avon y que podrás encontrar en Amazon por menos de seis euros, así que ya sabes, más barato que el Energisil y con gran aporte de felicidad.

Happy reading!