Dos colegios más se suman al Lope de Vega que cierran en Málaga por la pandemia

El colegio concertado Lope de Vega de Málaga capital estará cerrado de manera total durante unos días tras detectarse varios casos positivos confirmados de coronavirus entre el profesorado del claustro y tras el acuerdo entre Sanidad, Educación y la dirección del centro. Además, según los datos de este martes facilitados por al Junta, hay otros dos centros escolares de Málaga con cierres parciales, además, la provincia registra 26 aulas afectadas en otros centros.

Así lo han confirmado fuentes del Gobierno de Andalucía y del centro educativo, Lope de Vega, que cuenta con nueve unidades y que imparte segundo ciclo de Educación Infantil y Primaria. Actualmente tiene matriculados a un total de 206 alumnos.

A LA ESPERA DE RESULTADOS DE PCR

Desde el centro educativo han informado en un comunicado de esta cuarentena y cierre completo acordado con las administraciones y han añadido que están a la espera de los resultados de las pruebas PCR que se están realizando a todos los trabajadores del colegio y al alumnado.

En este sentido, el equipo directivo de este centro situado en el barrio de La Trinidad de Málaga capital ha solicitado que se respeten los protocolos establecidos, que se están aplicando y llevando a cabo; y han rogado que no se propaguen bulos y se contraste la información.

UN HISTÓRICO COLEGIO DE LA TRINIDAD

Este colegio concertado inició su andadura en el año 1969 como una iniciativa privada, según detallan en su página web. En 1982 su titularidad pasó a JEPRE, Sociedad Cooperativa Andaluza, surgida de los trabajdores del centro y de otros miembros. Con la llegada de la Logse y la falta de espacio no pudo acceder a impartir ESO por lo que únicamente ofrece Educación Infantil y Primaria. No obstante, están adscritos al Instituto de Educación Secundaria Santísima Trinidad donde los alumnos concluyen la enseñanza obligatoria y si desean seguir estudiando Bachiller o ciclos formativos.

UN TOTAL DE 45 CLASES EN CUARENTENA EN LA PROVINCIA

Precisamente, la Junta de Andalucía ha informado este lunes de que actualmente se contabilizan un total de 45 unidades escolares con cese de actividad y 44 positivos por coronavirus en total relacionados con centros educativos.

Primer día del curso escolar donde se aplicarán las medidas preventivas diseñadas por la Junta contra el COVID-19, en la imagen el colegio público, Federico García Lorca. Málaga a 10 de septiembre 2020

Además, los tres centros escolares que no pudieron abrir al inicio del curso el pasado 10 de septiembre, como son Santa Ana, del municipio malagueño de Alhaurín de la Torre; Los Claveles, en la localidad de Mijas, y el de Sayalonga, prevén reanudar su actividad a finales de esta semana.

En la provincia de Málaga hay más de 1.200 centros educativos, 22.500 docentes y unos 338.000 alumnos, según los datos del Gobierno andaluz.

