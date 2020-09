80 euros de multa por colocar la mascarilla en el retrovisor

El uso de la mascarilla es obligatorio siempre que salgamos de nuestra casa. Pero en el coche son muchos, la mayoría los conductores, que se la quitan al ir solos. Pues bien, Tráfico detecta que cada vez hay más que la colocan en un lugar 'a mano' pero indebido: colgadas en el retrovisor interior del coche. Este gesto es una imprudencia porque con el movimiento del vehículo puede dificultar la visión. La multa por llevarla ahí es de 80 euros.

El artículo 19 del Reglamento General de Circulación establece que el conductor debe mantener en todo momento el campo necesario de visión para garantizar su seguridad y la del resto de pasajeros. También hay que tener en cuenta la higiene porque puede caerse a zonas que no están lo suficientemente limpias.

Usar la mascarilla en el coche no es obligatorio siempre que las personas que viajen en él vivan en la misma casa. La cosa cambia si no son convivientes. Ahí sí que es obligatoria utilizarla en todo momento, incluido el conductor. Vamos, como si estuviésemos andando por la calle. Pero aquí también hay un apunte. Si los ocupantes del vehículo no conviven juntos solo pueden ir dos personas por cada fila de asientos. Ir más puede suponer una sanción de 100 euros. Hay excepciones al uso de la mascarilla como las personas con problemas respiratorios o en situaciones de dependencia y de discapacidad que también lo desaconsejen.

Esa es la norma general pero las CCAA en función de la evolución de la pandemia pueden ir más allá. Por ejemplo el pasado mes de agosto en Murcia el ejecutivo regional limitó al 50% la ocupación de los vehículos para las personas que no convivieran en el mismo domicilio.

Hablamos del coche que es un vehículo privado pero no hay que olvidar los medios de transporte públicos. En el autobús, en el metro, en un taxi, en el tren o en el avión la mascarilla es obligatoria en todo momento.