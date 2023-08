Detenida por realizar tratamientos estéticos en su casa sin titulación

La Guardia Civil, en la denominada operación 'Botu', ha detenido a una mujer por realizar tratamientos estéticos en su domicilio sin la titulación requerida.

La investigación se inició tras recibir cinco denuncias de personas que manifestaban haber recibido tratamientos estéticos, consistentes en inyecciones de botox o ácido hialurónico entre otros medicamentos, en un domicilio particular ubicado en la Cala de Mijas (Málaga).

Estos tratamientos les habrían ocasionado diferentes lesiones por las que tuvieron que ser tratadas en diferentes hospitales de la provincia de Málaga, ha indicado la Guardia Civil en un comunicado.

Los investigadores comprobaron que la supuesta profesional no tenía titulación como médico, ni estaba colegiada en medicina, siendo estos requisitos necesarios para poder realizar este tipo de tratamientos y para poder adquirir los medicamentos a suministrar.

MÁS DE CIEN PERSONAS AFECTADAS

En el registro de su domicilio se han intervenido 3.400 unidades de bótox, un kilo de ácido hialurónico, diversos viales conteniendo medicamentos inyectables e innumerables útiles sanitarios como agujas hipodérmicas y jeringuillas, entre otros.

Además, se ha incautado numerosa documentación que señala que podría haber más de 100 personas afectadas que se habrían sometido a tratamientos estéticos realizados por la detenida.

Los medicamentos eran almacenados sin las menores condiciones higiénico-sanitarias, utilizando el frigorífico de su cocina para la conservación de los mismos junto con el resto de los alimentos.

Además, se continúa investigando si la detenida adquiría los medicamentos, vía Internet, procedentes de otros países, así como si éstos cumplían con los requisitos sanitarios pertinentes.

La mujer ha sido detenida por los delitos de intrusismo profesional, lesiones y por delitos contra la salud pública. La investigación ha sido llevada a cabo por efectivos de la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

LESIONES IRREVERSIBLES

El doctor Luis Morillas, médico estético, habla en COPE Más málaga sobre los riesgos de ponerse en manos de una persona sin titulación: "Una persona que no esté cualificada y que no tenga los conocimientos que tiene un médico para realizar este tipo de intervenciones no sabe qué productos está inflitrando ni dónde y puede ocasionar lesiones que en muchos casos pueden ser irreversibles".

Desde una ceguera ocular hasta necrosis son los daños tan graves que puede ocasionar: "Esto puede dejar ciega a una persona o provocarle una necrosis porque está lesionando vasos importantes que están debajo de los tejidos".