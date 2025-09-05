La curiosa razón que ha convertido a Neymar en el heredero de una fortuna de 1.000 millones de dólares

Neymar Junior es uno de los futbolistas más ricos del mundo. El crack brasileño ha defendido la camiseta de Santos, Barcelona, PSG y Al-Hilal y en los más de 15 años que lleva como profesional ha ganado millones. De hecho, se estimaba que su salario en Arabia Saudí era de unos 100 millones de dólares anuales.

Y como dice el refrán el dinero llama al dinero o al menos así ha pasado en el caso de Neymar. Y es que el futbolista ha sido noticia esta semana en Brasil después de conocerse que un empresario, con una fortuna estimada en unos 1.000 millones de dólares, le haya legado todos sus bienes, tal y como se recoge en su testamento.

El hombre, de 31 años, ha querido permanecer en el anonimato, pero ha justificado su decisión en que se identifica mucho con Neymar. Se ha sabido que es un hombre soltero, sin hijos y residente en Río Grande do Sul que se encontraría enfermo. Ante la posibilidad de acabar falleciendo ha realizado un testamento en el que lega sus bienes a Neymar.

"Me gusta Neymar, me identifico profundamente con él. También sufro la difamación. Soy muy cercano a mi familia, y su relación con su padre me recuerda a la mía, que ya falleció. Pero, sobre todo, no es egoísta, algo poco común hoy en día. Aunque ya casi tengo 31 años, no gozo de muy buena salud, y por eso me doy cuenta de que no tengo a quién dejarle mis cosas si alguna vez fallezco ", afirmó el administrador, según recoge el sitio web de finanzas deportivas Sportico.

EFE Neymar, en el banquillo del Al-Hilal, a la espera de ingresar en el terreno de juego

El testamento habría sido oficializado el pasado 12 de julio de 2025 en una Notaria de Porto Alegre y en presencia de dos testigos y un notario suplente: "Es el testamento definitivo del testador, que, respetando la herencia legítima, determina que la parte disponible de sus bienes se destinará a Neymar da Silva Santos Junior", al que nunca ha llegado a conocer en persona y con el que no ha mantenido contacto directo.

El proceso aún debe ser ratificado por los tribunales brasileños, que deben revisar la validez y autenticidad de los documentos. Además, hay que estar pendientes de posibles impugnaciones de otros herederos potenciales. Neymar, por el momento, no ha dicho nada al respecto.