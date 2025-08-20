Detenida una mujer por una presunta agresión sexual a una menor de 14 años en Mijas

La Policía Local de Mijas ha detenido a una mujer británica de 59 años por una presunta agresión sexual a una menor de 14 años, a quien presuntamente realizó tocamientos.

Los hechos tuvieron lugar el domingo 10 de agosto, según ha adelantado diario 'Sur' y han confirmado a Europa Press fuentes de la Policía Local, en el Bulevar de La Cala. Al parecer, según los testigos, la mujer se acercó a la niña, que estaba sentada en un banco, y comenzó a hablarle en inglés para ganarse su confianza.

Una vez que la menor, de nacionalidad italiana, se relajó, la presunta agresora empezó a realizarle tocamientos en distintas partes del cuerpo. Tras ello, la menor, asustada, salió corriendo hasta un establecimiento cercano donde se encontraba su tía, que fue quien alertó de inmediato a la Policía Local.

numerosos antecedentes

Los agentes de la Policía Local se desplazaron de inmediato al lugar, tranquilizaron a la menor, recabaron la información y procedieron a la detención de la mujer en la misma zona. La detenida cuenta con numerosos antecedentes, entre ellos por delitos de carácter sexual, han precisado las citadas fuentes.

Por otro lado, la menor fue trasladada al centro de salud para una primera valoración médica y, posteriormente, acompañada de sus familiares a dependencias de la Guardia Civil para interponer una denuncia contra la detenida, que fue puesta a disposición de este cuerpo policial, que continúa con las diligencias.

Por su parte, el concejal de Policía Local de Mijas, Juan Carlos Cuevas, ha explicado que "aunque ahora será labor de los jueces dictaminar en un sentido u otro, estamos ante un comportamiento repugnante e intolerable que merece la más firme condena. Siempre que esté en nuestra mano, no vamos a permitir que nadie ponga en riesgo la seguridad de nuestros menores".

"La colaboración de los vecinos y la rápida intervención de la Policía Local han sido claves para detener a la presunta agresora y proteger a la menor. Este caso demuestra que, cuando trabajamos juntos, conseguimos frenar situaciones tan graves", ha añadido.

Por último, ha señalado que "nuestro compromiso es claro: reforzar medios, aumentar la presencia en las calles y garantizar siempre la seguridad y el bienestar de nuestras familias y, especialmente, de nuestros niños", ha concluido.