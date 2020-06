Descubre como preparar un gazpacho de cereza, rico de sabor y bueno para tu salud

El gazpacho, es sin duda, uno de los platos del verano. Si bien es cierto que lo podemos tomar durante todo el año, es en la época estival cuando su consumo se multiplica de manera exponencial. Durante muchos años los ingredientes del gazpacho han sido los clásicos: tomate, ajo, pepino, pimiento y cebolla. Parecía que este clásico preparado no sería objeto de innovaciones de los grandes chefs de nuestro país. Sin embargo, en los últimos tiempos, el gazpacho está teniendo mucho estudio por los grandes cocineros de nuestro país que ya se atreven a innovar incorporando algún ingrediente.

Ya es habitual tomar gazpacho de mango, de melón, de piña, de sandía...Hoy queremos que te atrevas y prepares un delicioso gazpacho de cereza. Lacereza es también una de las principales frutas del verano. Y como explica el el doctor José Antonio Trujillo, doctor en medicina y máster en Nutrición Humana y Dietética, las propiedades de la cereza está fuera de toda duda: "Vamos a aprovechar que las cerezas están ahora en todas las fruterías y nuestros mercados y vamos a tomarlas de manera distinta. Da gusto ver en las fruterías de nuestros barrios esas cajas de cereza, que seguro que conformen pasen los días irán bajando de precio. La cereza es abundante en hidratos de carbono y en fructosa. Nos aporta potasio que favorece la formación de orina y también es rico en fibra que nos aporta un efecto laxante, que en veranos nos puede venir muy bien debido al cambio de rutinas que solemos llevar. Son ricas en vitaminas C, betacaroteno o provitamina A y las vitaminas B1 y B6 además de aportarnos ácido fólico", explica el doctor Trujillo.

Por si lo desconocías las cerezas también son recomendables para personas que padecen diabetes: "Ayudan a reducir el riesgo de aparición dela diabetes o complicaciones de esta enfermedad como la retinopatía. Además, son bien toleradas por los diabéticos por su contenido en fructosa y levulosa, de bajo índice glucémico. También están indicadas para dietas de pérdida de peso por su efecto laxante, diurético y saciante".

Otro ingrediente a tener en cuenta es el tomate, hortaliza cuyas propiedades beneficiosas para nuestra salud están fuera de toda duda: "El tomate contiene pocas calorías y aporta buenas cantidades de vitaminas C, E y A, que aportan propiedades antioxidantes. No podemos olvidar el alto contenido en vitaminas del grupo B que benefician a nuestro sistema nervioso. También nos aporta minerales como el potasio, magnesio o hierro. Al poseer licopeno también ayuda a nuestro sistema cardiovascular. También está indicado para hombres que tiene problemas de próstata", subraya el doctor, que añade: "Esta receta no tiene ni ajo ni cebolla porque lo que pretendemos es que tenga un sabor más dulce y suave".

INGREDIENTES PARA CUATRO PERSONAS

500 gr de tomates

250 gr de cerezas

50 gr de pimientos roos

20 ml de vinagre de jerez

50 ml de aceite de oliva virgen extra

200 ml de agua

ELABORACIÓN

1. Limpiamos toda la verdura/ fruta y la troceamos

2. En un vaso de batidora trituramos todo junto

3. Añadimos el vinagre de jerez y posteriormente incorporamos el aceite poco a poco mientras seguimos triturando y mezclando. Esto provocara que la mezcla vaya emulsionando y la textura sea más cremosa. Por último, incorporamos el agua fría.

4. Como guarnición podemos acompañarcon daditos de queso y trozos de anchoa

5. Servir muy frío

