Controlado el incendio en Parauta

El fuego se declaró en la madrugada del miércoles en el paraje Cortijo El Navazo y desde el primer momento requirió un amplio despliegue de medios

Redacción COPE Málaga

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales, Plan Infoca, ha dado por controlado el incendio que desde la madrugada afecta al municipio malagueño de Parauta, en la Serranía de Ronda.

Once grupos de bomberos forestales, dos Bricas, cinco técnicos de operaciones, cuatro agentes de medio ambiente, un técnico de extinción y hasta ocho vehículos autobomba, entre otros medios, se han llegado a desplegar en el lugar donde siguen las tareas para el remate y liquidación.

Este incendio se declaró en torno a las 02.00 horas en el paraje Cortijo El Navazo y gracias a un amplio despliegue de medios ha sido estabilizado en torno a las 14.00 horas de este miércoles, mientras que del control del mismo ha informado el Infoca sobre las 18.00 horas.

Temas relacionados

