La magia de los Emisarios Reales llega por primera vez a Cartagena con un camello gigante

Cartagena se prepara para vivir una de las novedades de la Navidad de este año con la llegada de los Emisarios Reales. Este pasacalles, que se celebra por primera vez en la ciudad, es una de las principales novedades de la programación del Ayuntamiento para estas fiestas. El evento tendrá lugar este viernes 2 de enero, tres días antes de la tradicional Cabalgata de Reyes.

Un recorrido mágico por el casco histórico

A partir de las 18:30 horas, los enviados de Melchor, Gaspar y Baltasar iniciarán su recorrido desde la plaza del Ayuntamiento. Uno de los elementos más sorprendentes será la figura articulada de un camello de cinco metros de altura que acompañará a la comitiva. El desfile contará también con música en directo y animación para amenizar la tarde a cartageneros y visitantes.

cartero real

El itinerario continuará por la calle Mayor y Puertas de Murcia hasta llegar a la plaza del Icue. En este punto, el desfile se detendrá para que el Cartero Real realice una recepción y recoja las cartas de los más pequeños, en horario de 19:30 a 21:30 horas. Mientras tanto, el resto de la comitiva regresará a la plaza del Consistorio por el mismo recorrido.

buzón

Además de la recepción del 2 de enero, los niños podrán entregar sus cartas en el buzón instalado junto al Palacio Consistorial. El Cartero Real también estará en El Icue los días 3 y 4 de enero. La agenda real culminará el 5 de enero con la llegada de los Reyes Magos en barco al puerto y la gran Cabalgata de Reyes por la tarde.

Cortes de tráfico

Para garantizar la seguridad del evento, la Policía Local de Cartagena restringirá el tráfico en la zona. Desde las 17:30 horas del viernes, la rotonda de las antiguas Puertas de Madrid permanecerá cortada. Asimismo, se han habilitado varias zonas para personas con movilidad reducida a lo largo del recorrido.