Estabilizado el incendio declarado de madrugada en un paraje de Parauta, en Málaga: “Dentro de lo malo...”

En plena noche, los bomberos comenzaban su trabajo por tierra, abriéndose paso entre la vegetación, en el paraje Cortijo El Navazo, en Parauta. Los vecinos del pueblo y de toda esa zona del Valle del Genal, en la Serranía de Ronda, comenzaban a saber lo que pasaba al ponerse en marcha esta mañana. Vecinos como Juan: “Yo vivo en Igualeja y, de camino a Parauta -donde trabaja en un restaurante- he visto los helicópteros”.

Las alarmas saltaban sobre las una y media de la madrugada, en ese momento se pusieron en marcha los primeros efectivos del Infoca, con varios equipos trabajando por tierra. A última hora de la mañana ya eran 120 los bomberos forestales desplegados, además de siete camiones. Tras declararse su estabilización, se han mantenido cuatro medios aéreos y nueve grupos de bomberos forestales, entre otros efectivos.

UN FUEGO YA ESTABILIZADO

A lo largo de la mañana, el dipositivo de lucha contra este incendio se ha ido ampliando de manera progresiva. Con las primeras luces del día, nada más amanecer, se incorporaron los primeros medios aéreos, hasta alcanzar los 15 medios desplegados, entre aviones y helicópteros, trabajando contra un fuego que se ha dado por estabilizado -la siguiente fase será la de control- y que se está desarrollando con unas condiciones bastante desfavorables, según la delegada de la Junta de Andalucía en Málaga, Patricia Navarro: "Parece que pueden venir rachas de más de 30 kilómetros por hora a partir de las 13.00 horas", ha apuntado, además de que en la zona "ahora mismo los niveles de humedad no son los más adecuados".

SIN PELIGRO PARA LOS VECINOS

¿Y cómo es esa zona, el paraje Cortijo El Navazo? Según la alcaldesa de Parauta, Katrin Ortega, es “montañosa, rocosa, con parte de pasto para las ovejas... pero la suerte que hemos tenido es que el viento estaba en contra del Parque Nacional [de la Sierra de las Nieves]”. Además, no hay peligro para los vecinos del pueblo, según confirma la regidora.

Este incendio, que permanece estabilizado, declarado en el corazón del Valle del Genal, a muchos les ha hecho recordar lo que pasó hace ahora cuatro años en Sierra Bermeja, con un fuego que comenzó en Jubrique, que tardó 16 días en ser extinguido, que se cobró la vida de Carlos, un bombero forestal, y que calcinó más de 8.400 hectáreas de siete términos municipales distintos. Aquel incendio en el que tal día como hoy de hace cuatro años se estaba trabajando sin descanso... afectó a varios pueblos del Valle del Genal. Parauta entonces se libró, y hoy, sin embargo, está siendo protagonista de este incendio forestal declarado a las dos de la madrugada.