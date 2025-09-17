COPE
Podcasts
Málaga - Antequera - Benalmádena
Málaga - Antequera - Benalmádena

Incendio forestal en Parauta: medios terrestres del Infoca trabajan contra el fuego desde esta madrugada

El incendio afecta al paraje Cortijo El Navazo y se ha declarado sobre las 2.00 horas

Efectivos del Plan Infoca

Europa Press

Efectivos del Plan Infoca

Redacción COPE Málaga

Málaga - Publicado el - Actualizado

1 min lectura

Medios terrestres del Plan Infoca trabajan desde la madrugada de este miércoles 17 septiembre contra las llamas de un incendio forestal declarado en un paraje de la localidad malagueña de Parauta, en el Valle del Genal.

Según informa el Plan Infoca en sus redes sociales, consultadas por Europa Press, el incendio se ha declarado sobre las 02.00 horas en el paraje Cortijo El Navazo.

MEDIOS DESPLEGADOS EN LA ZONA

En la zona llevan trabajando durante toda la madrugada siete grupos de bomberos forestales con cinco vehículos autobombas, una brigada especial, cuatro técnicos de operaciones, un agente de Medio Ambiente, una unidad médica y una unidad móvil de meteorología y medio ambiente.

También se han incorporado medios del Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación de Málaga.

Temas relacionados

Escucha en directo

En Directo COPE MÁLAGA

COPE MÁLAGA

En Directo COPE MÁS MÁLAGA

COPE MÁS MÁLAGA

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

05:00 H | 17 SEP 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking