Incendio forestal en Parauta: medios terrestres del Infoca trabajan contra el fuego desde esta madrugada
El incendio afecta al paraje Cortijo El Navazo y se ha declarado sobre las 2.00 horas
Málaga - Publicado el - Actualizado
1 min lectura
Medios terrestres del Plan Infoca trabajan desde la madrugada de este miércoles 17 septiembre contra las llamas de un incendio forestal declarado en un paraje de la localidad malagueña de Parauta, en el Valle del Genal.
Según informa el Plan Infoca en sus redes sociales, consultadas por Europa Press, el incendio se ha declarado sobre las 02.00 horas en el paraje Cortijo El Navazo.
MEDIOS DESPLEGADOS EN LA ZONA
En la zona llevan trabajando durante toda la madrugada siete grupos de bomberos forestales con cinco vehículos autobombas, una brigada especial, cuatro técnicos de operaciones, un agente de Medio Ambiente, una unidad médica y una unidad móvil de meteorología y medio ambiente.
También se han incorporado medios del Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación de Málaga.
