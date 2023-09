Consecuencias del colapso en la justicia: “El padre no paga la terapia de uno de nuestros hijos”

Elena es malagueña y en COPE Málaga contamos su historia... una de tantas historias de personas afectadas por los retrasos en el sistema judicial. Tiene 45 años y es madre de dos niños (uno de ellos con un alto grado de autismo que precisa de varias terapias espacializadas).





Elena y su pareja se separaron y acordaron que ella asumiera la custodia de los pequeños. Pero acabaron yendo a juicio porque no se ponían de acuerdo sobre las obligaciones económicas del padre.





Las terapias están avaladas por informes y, a pesar de que el acuerdo sobre su pago quedó ratificado por la vía judicial, el padre cambió de opinión: “De repente no me pagaba un parte de las terapias porque él consideraba que esas terapias no eran necesarias”.





RECOPILAR LA DOCUMENTACIÓN

Al cabo de cinco meses, en vista de que el padre no asumía el 70 por ciento del coste de las terapias, Elena volvió a reunir toda la documentación para interponer una demanda y reclamar el pago. Eso fue el pasado mes de junio.





Elena está a cargo de los dos niños y, para poder atenderlos, ha pedido una reducción de jornada, así que cobra la mitad de su sueldo. Su situación económica no es la mejor y sigue sin recibir lo que le corresponde según la sentencia. Elena ha vuelto a recopilar toda la documentación e intentará interponer la demanda por segunda vez, aunque teme que los retrasos en los juzgados dilaten su caso varios meses.

AFECTA AL CIUDADANO

El de esta madre es, como decíamos, uno de tantos casos de ciudadanos afectados en Málaga por el retraso crónico que sufre la justicia, una situación que lamenta el juez decano de Málaga, José María Páez: “Lo que mejor resume la situación es cómo afecta al día a día de los ciudadanos, ya no es una cuestión de jueces ni de letrados ni de abogados... es una cuestión que afecta a las personas”. Retraso endémico en los juzgados, con el que arranca una vez más el año judicial.

