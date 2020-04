Comprueba con este sencillo cuestionario si tu red wifi es segura

Cada vez debemos prestar más atención a la ciberseguridad. Nuestra vida, queramos o no, depende en exceso del uso de los dispositivos móviles, y en especial de los teléfonos. Hoy en día cualquier operación la podemos hacer a través de nuestro terminal móvil, pagar la compra, hacer una transferencia, reservar una habitación de hotel... y muchas de esas operaciones las hacemos a través de la red wifi de nuestra casa, de nuestro lugar de trabajo o a través de redes públicas. Pues elijas la que elijas debes tener cuidado. La Guardia Civil recomienda que para comprobar tu ref wifi respondas a este cuestionario que plantean desde la Oficina de Seguridad del Internauta.¿Estás preparado para comenzar?

¿Tu red #wifi 〰��〰 es lo suficientemente segura? Ponla a prueba y demuéstralo.



Responde al cuestionario de 10 preguntas de la @osiseguridad.#CiberCOVID19#EsteVirusLosParamosUnidospic.twitter.com/6Qw8qd0Xts — Guardia Civil ���� (@guardiacivil) April 22, 2020

CUESTIONARIO DE CIBERSEGURIDAD

Te desvelamos las cuestiones a las que te puedes someter para comprobar tu nivel de ciberseguiridad wifi

1) Un virus que accede a tu ordenador y cifra todos los ficheros, dejando el ordenador inutilizable, para después pedir una cantidad de dinero a cambio de desbloquearlo, ¿Cómo se llama?

Elija uno:

Ransomware. Keylogger. Spyware.

2) Tengo que inventar una nueva clave para mi red wifi. He cogido el nombre de mi gata, el día de mi cumpleaños y los he juntado de la siguiente manera: “Minie22!”. ¿Es una contraseña segura?

Elija uno:

Sí, porque usa mayúsculas, minúsculas, números y símbolos. No, es demasiado corta. No, no debe contener información personal.

3) He contactado a través de una aplicación con una persona que alquila un apartamento precioso para pasar dos semanas en la playa. El precio es mucho más bajo que otras opciones de su zona y, a pesar de que el dueño parece no hablar muy bien el idioma y se acaba de crear la cuenta, me ha pedido que le haga una transferencia de 500 euros cuanto antes para reservar el piso, ya que tiene mucha demanda.

Elija uno:

No hago la transferencia hasta comprobar que el usuario es legal. No hago la transferencia, ya que el anuncio no parece fiable. Hago la transferencia lo antes posible para asegurar que nadie me quite el apartamento en esas fechas.

4) Acabo de analizar mi red y he encontrado un dispositivo sospechoso conectado. Para bloquearlo y eliminarlo de la red desde mi router, ¿cuál de los siguientes datos debo apuntar?

Elija uno:

Su nombre. Su dirección IP. Su dirección MAC.

5) Al volver de vacaciones, he encontrado 5 dispositivos desconocidos conectados a mi red. Los he bloqueado desde el router. ¿Es suficiente?

Elija uno:

No, debo cambiar la contraseña también, ya que quizás haya sido comprometida. No, es conveniente que apuntemos sus direcciones IP para que, si vuelven a aparecer en el futuro, sepa que son intrusos. Si. Con bloquearlos es suficiente, ya estoy totalmente protegido.

6) El banco me ha llamado informándome de que hay un problema de seguridad en mi cuenta y debo confirmar mi identidad dándoles mi DNI, número de cuenta y claves de trámites online. ¿Qué hago?

Elija uno:

Desconfío y pido que me envíen un correo electrónico para enviarles mis datos de manera escrita de forma que quede constancia. Como me importa mucho la seguridad, les traslado todos los datos y colaboro en lo que sea necesario. Cuelgo el teléfono y me acerco a la sucursal más cercana para informarme.

7) Al navegar por Internet me ha saltado un anuncio de una aplicación estupenda que añade funcionalidades increíbles a mi app de mensajería favorita. Sin embargo, solo se puede descargar directamente desde Internet y no en las tiendas oficiales. ¿Debo descargarla?

Elija uno:

Sí, porque vas a ser la envidia de todos cuando vean las cosas nuevas que puedes hacer en la aplicación de mensajería. Sí, siempre y cuando revises los comentarios de la web de descarga. No, porque puede ser maliciosa.

8) He recibido un mensaje en cadena en el móvil que alerta de que un virus puede tomar el control de mi dispositivo si me descargo imágenes enviadas a través de WhatsApp. ¿Qué debo hacer?

Elija uno:

Desinstalo la aplicación y vuelvo a descargarla. Como estoy muy concienciado/a sobre la ciberseguridad reenvío el mensaje a todos mis contactos para que estén alerta. Contrasto la información del mensaje con fuentes fiables y no lo reenvío a nadie para cortar la cadena.

9) ¿Cuáles es el principal riesgo de las cookies del navegador?

Elija uno:

Ralentizar la navegación. Almacenamiento de datos del usuario. Ejecución e instalación de malware.

10) ¿Qué significa “rootear” un teléfono móvil?

Elija uno: