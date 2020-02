Cómo conseguir que tu perro obedezca a tu llamada

Después de darle muchas vueltas y considerar las ventajas y los inconvenientes, por fin hemos decidido abrir las puertas de nuestro hogar a un nuevo miembro de la familia. Nuestro perro ya es uno más y las primeras tareas que centran nuestros esfuerzos pasan por asuntos relacionados con la disciplina para que el can no haga lo que le venga en gana y conozca los límites desde que es cachorro. Una de las muchas cosas que pretendemos enseñarles al perro es que responda a nuestra llamada, algo que no es tarea fácil. Para educar a nuestro cachorro de forma adecuada hemos solicitado ayuda a Adrián Navarro, adiestrador canino fundador de LopeCan.

BUSCAR EL MOMENTO

Lo primero que hay que tener en cuenta es que es un cachorro que lleva poco tiempo en este mundo, así que sus prioridades pasan por conocer lo que le rodea y cuando están en la calle todo les llama la atención. Según Adrián hay que darles su tiempo para que descubran cosas nuevas "si lo llevamos a un parque canino y nuestro cachorro se pone a correr con otros perros, lo ideal es no llamarlo inmediantamente. Es como si a un futbolista lo saca el entrenador al campo y a los dos minutos lo vuelve a sentar en el banquillo". En este sentido, Adrían apunta que siempre es recomendable buscar el momento adecuado para llamar al perro.

ENSEÑARLO

La clave para que el animal atienda siempre nuestra llamada es no requerirlo sólo cuando lo vamos a atar para marcharnos del lugar en el que estamos "hay que llamarlo, darle una chuche, juguetear con él, y volver a dejar que siga olisqueando y jugando". Según Adrián esta es una práctica que habrá que repetir tres o cuatro veces antes de volver a atarlo. Con ello, Adrían asegura que el perro dejará de asociar nuestra llamada con un momento que al cachorro no le gusta. Otro factor muy importante a tener en cuenta es ser paciente y no enfadarnos con el animal cuando lo estamos llamando y no viene.

Si quieres conocer varias claves para conseguir que nuestro perro obedezca y acuda a nuestra llamada, no te pierdas en el audio de arriba la intervención en COPE Málaga del adiestrador Adrián Romero.