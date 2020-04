César Ramírez: "La vacuna contra el coronavirus no será inminente"

El doctor César Ramírez, médico y cirujano, fundador de Proyecto César Ramírez #BisturíSolidario, ha pasado por los micrófonos de COPE Málaga dentro de la programación especial de Semana Santa que se emite cada tarde a partir de las 16 horas. La fundación César Ramírez puso la semana pasada en marcha el proyecto Objetivo Málaga, que busca recaudar fondos para comprar material sanitario y luego distribuirlo entre diferentes colectivos para evitar el contagio por coronavirus. A día de hoy ya se ha repartido todo este material:

Delegación de Salud: 1000 equipos de protección individual.

Diputación de Málaga: 7000 mascarillas.

Ayuntamiento de Málaga: 6000 mascarillas.

Hospital Quironsalud de Málaga: 500 equipos de protección individual.

Comandancia de la Guardia Civil de Málaga: 200 equipos de protección individual y 2000 mascarillas.

Ayuntamiento del Rincón de la Victoria: 200 equipos de protección individual y 1500 mascarillas.

Autismo Málaga: 100 equipos de protección individual y 300 mascarillas.

Hoy hemos entregado 200 EPIs y 1500 mascarillas a @aytorincon y @Francissalado para proteger a sanitarios, profesionales de seguridad y residencias de mayores de esta localidad malagueña. Seguimos necesitando tu ayuda Dona y comparte ❤️ #objetivomalaga pic.twitter.com/5iqYbwcDFj — César Ramírez Plaza #Test4Everyone #QuédateEnCasa (@drcesarpramirez) April 6, 2020

En total se ha entregado en 5 días: 2000 equipos de protección individual. 16800 mascarillas y ha recaudado 51.515 euros. Aún puedes colaborar y lo puedes hacer por Bizum en el número 617 476 927. También se puede hacer transferencia al número de cuenta ES29 2103 0234 6300 3001 2984.

El doctor Ramírez vive en primera línea como está evolucionado la pandemia del COVID 19, los últimos datos le hace ser optimista: " Es una buena noticia que en las últimas 48 horas solo hayan 15 ingresados en todos los hospitales de Málaga por COVID-19. Existe un cambio de tendencia muy claro que nos permite vislumbrar la luz al final del túnel".

Sin embargo, aunque algunas expertos vislumbren que la vacuna contra el COVID 19 está cerca de ver la luz, el cirujano malagueño es menos optimista: "La vacuna no es más ni menos que nos ponen las proteínas del coronavirus. Es pasar la enfermedad, pero de bajo grado. Y para eso hay que probar que es efectiva en humanos. Y ese es el primer paso que todavía no se ha hecho. Y cuando se compruebe que no hace daño a la persona que se ha puesto, después hay que demostrar que se hace consigue la inmunidad. Si hay que lanzar un mensaje es que la pandemia del coronavirus habrá que superarla sin que haya una vacuna del coronavirus"

El final del confinamiento parece cercano, pero recuperar la normalidad será más difícil: "Hasta finales de mayo o principios de junio la posibilidad de contagiarse en la calle por darse un beso será mínimo. Lo que tardaremos tiempo será en curar el miedo atroz a contagiarnos que se ha generado en la ciudad. Es muy probable que veamos en las playas a la gente con mascarilla entre otras cosas, por el miedo que todos tenemos al virus”.

El doctor Ramírez también nos habla de como es la vida de las personas una vez que reciben el alta por COVID 19: "Todos los pacientes salen del hospital después de que el test sea negativo… que ya no tiene infección por coronavirus. Te asegura que ya no va a contagiar a nadie. Podrá retomar su vida cuando físicamente se encuentren bien, que será después de unos días porque habrán perdido varios kilos. Pero a partir del día siguiente de salir del hospital ya no contagian a nadie ni a ellos mismos. Tienen para siempre la inmunidad".

