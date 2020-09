Cayetano explota contra los que critican a Amancio Ortega: "Ignorancia"

Cayetano Martínez de Irujo se ha abierto por completo en una entrevista para el programa de Canal Sur Televisión que presenta Toñi Moreno, 'Un año de tu vida'. En la charla que mantuvo en la televisión andaluza tocó temas de todo tipo, mostrando su apoyo a Juan Carlos I y Amancio Ortega y sacando su lado más sensible cuando se refirió a asuntos familiares.

“Hay dos personas en mi vida que me han marcado por su inteligencia natural y por cómo ven las cosas”, comentó en referencia a su madre -la duquesa de Alba- y al empresario Amancio Ortega. Sobre Amancio Ortega además mostró su total apoyo y criticó a quienes se meten con él. “No sé cómo alguien osa criticarle, se me escapa eso. Hay que tener mucha ignorancia para eso. Me dio unas premisas que para mi fueron el inicio para estructurar mi trabajo al frente del patrimonio”, apuntó.

Cayetano Martínez de Irujo sale en defensa de Juan Carlos I y Amancio Ortega



El hijo de la duquesa de Alba ha sido muy amigo del actual Rey, pero... ��



��️ @tmorenomorales@uadtv



�� https://t.co/d1xKDEgoKQpic.twitter.com/X2h31rdETr — CanalSur (@canalsur) September 22, 2020

Con respecto a Cayetana Martínez de Irujo, el duque de Arjona habló también sin pelos en la lengua: “La gran victoria de mi madre en la vida es compaginar ser la duquesa de Alba con Cayetana de la forma que lo hizo. Cumplió una responsabilidad enorme y a la vez hizo lo que le dio la gana como Cayetana”, explicó. Cayetano admitió que se siente muy orgulloso de la confianza que su madre depositó en él, aunque también admitió que “hay una pregunta que no me atreví a hacerle nunca”. Sobre esto último añadió lo siguiente: “¿Qué vio en Jesús? Jesús Aguirre fue un amor en su vida pero no entiendo que le obnibuló de ese hombre”.

Además también tuvo palabras de apoyo para el rey Juan Carlos I: “Me parece insólito lo que está pasando. Al final él se ha pasado de frenada un poquito con el tema de Corinna o Urdangarin. Si tiene algo legal que pagar que lo haga, pero que le estén despedazando así es muy ingrato. Es una persona que ha traído la transición a España y ha liderado momentos históricos de este país”, comentó Cayetano Martínez de Irujo.

También te puede interesar:

- El joven cantante Adrián Martín ya está en casa tras pasar por quirófano hasta en tres ocasiones

- Este es el lugar desde el que puedes tocar a la vez Europa y América