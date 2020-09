El joven cantante Adrián Martín ya está en casa tras pasar por quirófano hasta en tres ocasiones

Adrián Martín, el joven de Vélez-Málaga con hidrocefalia ha tenido que pasar de nuevo por quirófano para someterse a tres operaciones en las que le han vuelto a cambiar las válvulas que tiene en la cabeza y que drena su cerebro.

El malagueño de 15 años, que también sufre una malformación congénita en los brazos, ha estado un mes ingresado en el Hospital Regional de Málaga, como ha comentado en las redes sociales: “Acabo de llegar a casa después de un mes en el hospital”.

Al parecer, Adrián Martín ha sufrido este nuevo contratiempo debido a una infección provocada por una bacteria. “¿Recordáis cuando me operaron en marzo?, pues me han tenido que operar ahora tres veces. Una bacteria provocó una infección y que me tengan que cambiar de nuevo la válvula. Gracias”, ha explicado.

Hola familia!!

Acabo de llegar a casa después de un mes en el hosptital. ¿Recordáis cuando me operaron en Marzo?, pues me han tenido que operar ahora tres veces.

Una bacteria provocó una infección y ésta que me tengan que cambiar de nuevo la válvula. Gracias H.C.HYA ❤️�� pic.twitter.com/3gWgWHs6a3 — Adrian Martin (@adrianmartinveg) September 20, 2020

Ahora, una vez que ha sido sometido a dichas operaciones, ya descansa en casa y no pierde la sonrisa. Cabe recordar que Adrián tiene un trastorno que le provoca la acumulación excesiva de líquido cefalorraquídeo en el cerebro, lo que hace que se le inflame. Es por ello que tiene unas válvulas que van eliminando esa acumulación de líquido.

Como bien recuerda en el mensaje publicado en sus perfiles de las distintas redes sociales, Adrián Martín ya pasó por quirófano este mismo año en el mes de marzo. Le cambiaron las válvulas y se mantuvo un buen tiempo en el hospital para evitar un contagio por coronavirus que le debilitara en su recuperación.