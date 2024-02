California e Israel: lo que puede aprender Málaga de otras zonas del mundo para afrontar la sequía

Desde la Costa del Sol viajamos hasta la costa oeste de Estados Unidos, 9.500 kilómetros de distancia hasta California, donde acaban de salir de una sequía muy prolongada, de once años de duración. ¿Qué podemos aprender aquí, en el sur de España, de lo que se ha hecho en aquel punto del continente americano? Por ejemplo,“ser más rigurosos con las aguas subterrénas”, como argumenta en COPE Málaga Julio Berbel, catedrático de Economía Agraria de la Universidad de Córdoba y miembro del Comité de Expertos contra la Sequía creado por la Junta de Andalucía. El experto explica que en California establecieron que “todos los que estuvieran pinchando un acuífero tienen dos años para presentar un plan de gestión sostenible y, si no, mandamos a los hombres de negro, para entendernos”.





LA SEQUÍA EN CALIFORNIA

De cómo han afrontado la sequía en California no solo podemos aprender a controlar más las aguas subterráneas, sino a recargar los acuíferos. “Imagínate que durante el invierno me sobra agua de la depuradora, que no la quiere nadie, y yo la cojo y la meto en un acuífero y, después, te la vendo” por tanto, ese agua “que iría al mar la uso de recarga de acuíferos, después alguien me la paga y recupero los cortes, no se trata de hacer negocio”.





EL EJEMPLO DE ISRAEL

Otro ejemplo a seguir lo encontramos en Israel, un territorio históricamente muy seco y “con unos recursos de lluvia parecidos a los de la costa andaluza de Málaga, Granada y Almería”. Según el catedrático Julio Berbel, en aquel país “empezaron poniendo desaladoras y ahora tienen tanta agua que ahora regalan agua a Jordania”.





El inconveniente: que el agua desalada es más cara: “El agua que paga el malagueño que se coge, por ejemplo, del embalse de Conde del Guadalhorce, viene a valer unos diez céntimos y el agua desalada viene a valer unos noventa céntimos”. “A nadie le apetece pagar más, pero si quieres pagar más, la garantía tiene un precio”, añade el profesor, miembro del Comité de Expertos contra la Sequía creado por la Junta de Andalucía.





LAS SEQUÍAS SON CÍCLICAS

Eo sí, el profesor Berbel aclara que las sequías son cíclicas... y que cuando salgamos de esta, vendrá otra. En este sentido, explica que en una década hay tres o cuatro años de sequía, “la mala suerte es cuando esos tres o cuatro años tocan seguidos, al acuífero o al embalse no le da tiempo a recuperarse”.

Como dijo el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, tras la reunión con el comité de expertos -del que forma parte Julio Berbel- serían necesarios treinta días seguidos de lluvia para evitar restricciones este verano. Sobre esto, el catedrático añade: “Muchas veces, el agua que recarga los embalses son tres tormentas gordas”.





En todo caso, el catedrático advierte de que las inversiones que se están haciendo ahora para paliar la falta de lluvias no servirá para la sequía en la que estamos metidos de lleno: “Aquí hay que estar trabajando no para esta sequía, sino para la próxima”.