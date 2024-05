Buscan al hombre que permanecía atrincherado con un arma en Campillos: "No se habla de otra cosa"

La Guardia Civil busca al hombre que estaba atrincherado en su vivienda en la localidad malagueña de Campillos desde la pasada madrugada tras haber entrado en la vivienda donde se suponía que permanecía esta persona y no haberla localizado "se continúa con su búsqueda".

Esta persona ha permanecido atrincherada en la vivienda después de un requerimiento vecinal en la madrugada de este martes y, al parecer, portaba un arma de fuego.

SU MADRE PUDO SALIR

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha asegurado que en este caso se ha activado el protocolo que se aplica en estas situaciones para que cuanto antes se pudiera convencer al hombre "para que saliera del domicilio" en el que convive con su madre.

Al respecto, ha explicado que inicialmente la mujer estaba en el interior de la vivienda, aunque sobre las 03.00 horas le "ha permitido que pudiera salir", por lo que ha destacado que "no hay riesgo para terceras personas", ya que esta había salido del inmueble.

VECINOS

Francisco, un vecino que vive cerca del domicilio donde han sucedido los hechos ha contado a COPE Málaga que al despertarse esta mañana escuchó ruidos en la calle y se encontró con el dispositivo de la Guardia Civil desplegado por los alrededores de la vivienda "no sabía lo que estaba pasando. Los agentes sólo dijeron que me volviera". Este vecino asegura que no se habla de otra cosa "el pueblo está revolucionado".