Boticaria García revela los cinco trucos necesarios para que el ajo no se repita en tus comidas

Con la llegada del verano a la vuelta de la esquina, aunque en algunos puntos de España ya tienen unas temperaturas muy elevadas y similares a las del periodo veraniego, hay una serie de alimentos que son más recomendables para una mejor digestión. Y si nos queremos referir al plato estrella del verano, nos referimos al gazpacho.

Para conocer los secretos de este exquisito plato, en Zapeando han contado con los mejores consejos de Boticaria García, doctora en Farmacia y graduada en Nutrición Humana y Dietética. Marián García, popularmente conocida como Boticaria García, ha dado algunos consejos para escoger el tipo de tomate ideal para elaborar el gazpacho y conocer si es más o menos adecuado quitarle la piel al tomate.

Uno de los ingredientes que suele llevar el gazpacho suele ser el ajo, pero muchas personas no soportan su sabor, su aroma o simplemente no les sienta bien, se les repite mucho o no aguanta el aliento que puede llegar a dejar en la boca. Para aliviar esos síntomas, Boticaría García también deja cinco sencillos trucos para que el ajo no repita tanto.

EL TOMATE ADECUADO PARA EL GAZPACHO

El mundo del tomate es muy variado. Como cuenta Boticaria García en Zapeando, programa que presenta Dani Mateo, según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos hay hasta 10.000 variedades de tomate. Pero entre todos ellos tiene claro cuál es el tipo de tomate más adecuado. “Unos dirán que les sale mejor con un tipo de tomate que con otro, pero hay bastante consenso en que el tomate pera es el rey”, apunta.

La experta en nutrición y dietética añade que los tomates pera son perfectos porque “la piel no es muy gruesa, tiene mucha carne y pocas pepitas”. Otra pregunta que muchos se hacen a la hora de elaborar el gazpacho es si se debe o no quitar la piel del tomate. Para Boticaria García es mejor hacer el gazpacho con la piel incluida: “Si pelas el tomate le estás quitando la fibra, que es importante para nosotros, y además tiene antioxidantes que si te los comes son muy buenos”, comenta.

TRUCOS PARA QUE NO NOS REPITA EL AJO

El ajo es uno de los condimentos imprescindibles en la cocina española. Aporta un toque de sabor muy característico y además es un alimento muy beneficioso para la salud, ya que aporta una gran cantidad de propiedades medicinales. Sin embargo, a muchos no les gusta el ajo por su característico sabor, aroma y, sobre todo, porque repite. Por eso Boticaria García ha dado una serie de consejos para que el ajo no sea tan pesado en nuestro estómago, no se nos repita tanto y no nos deje tan mal aliento.

Los ajos tienen que ser frescos.“Cuanto más tiempo tenga el ajo es más probable que repita más”, asegura. Quitarle el germen:“Si partes el ajo a lo largo, en el centro hay una parte verdosa. No es infalible pero los compuestos están más concentrados ahí. Si lo quitas, algo ayuda”, aconseja. Escaldar o cocinar el ajo.“El ajo cocinado repite muchos que el ajo crudo, con meterlo 30 segundos al microondas consigues el mismo efecto que si lo cueces y no debería perder sabor”, explica. Neutralizar el ajo con otros alimentos.“Hay estudios que dicen que tomar leche, o incluso mezclado con lechuga, menta o perejil puede ayudar”, apunta. Sustituirlo por el ajo negro.“Los compuestos picantes y que se repiten se convierten en compuestos llamados fenólicos, por lo que ese ajo negro sabe dulce”, concluye.