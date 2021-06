Boticaria García niega el último bulo sobre las vacunas contra el COVID: "Es imposible"

Las vacunas contra el Covid-19 llevan en el punto de mira desde su invención. En torno a ellas han surgido muchísimas conspiraciones que han sido desmentidas por los científicos y sanitarios. El último bulo es el de las “vacunas magnéticas”, una creencia que tienen muchas personas y que ha generado un gran revuelo en las redes sociales, donde varios vacunados muestran en fotos y vídeos como se pegan distintos metales en la zona donde fueron pinchados.

Este bulo ha sido desmentido por completo por Boticaria García en el programa 'Zapeando' que presenta Dani Mateo en La Sexta. Y es que el supuesto magnetismo que generan las vacunas contra el coronavirus ha suscitado la duda de muchos, como por ejemplo de Alicia Rubio, diputada de VOX por Madrid, que en su cuenta personal de Twitter escribió lo siguiente: “Tengo bastantes vídeos de vacunados con imantación en el lugar de la vacuna. Me gustaría que me dijeran si esto está sucediendo o no”.

El caso es que muchos químicos y expertos han negado por completo este último bulo sobre las vacunas y sus propiedades magnéticas que provocan que los imanes se peguen al cuerpo. Boticaria García también se ha encargado de negar por completo esta falsa información y ha desvelado el motivo real por el que los imanes, cucharas, tenedores y otros elementos se quedan pegadas a la piel en algunos vídeos que han visto la luz en las redes sociales.

LAS VACUNAS NO TIENEN METALES PESADOS

Lo primero a lo que se refiere Boticaria García en su intervención en 'Zapeando' es a la ficha técnica de cualquiera de las vacunas que se están inyectando contra el Covid-19. “Ninguna ficha técnica de las vacunas tiene en su composición metales pesados, compuestos ferromagnéticos o sales de aluminio”, apunta.

�� ¿Se pueden comer los huevos con manchitas rojas en su interior? ���� @boticariagarcia nos explica en #zapeando1855 a qué se debe esto �� pic.twitter.com/R7JlZtKJrb — zapeando (@zapeandola6) May 24, 2021

Ya que la gente pone en duda muchas cosas en torno al Covid-19 y a la vacunación, Cristina Pedroche le pregunta a Boticaria García si las vacunas pueden tener estas propiedades y sin embargo no lo especifican en el prospecto. “Se han hecho experimentos para ver si esto es posible y no es posible por varias razones. Necesitarías tanta cantidad de particulares que sería mayor que los 0,3 mililitros de la vacuna. Es imposible, necesitaríamos tener un imán físico implantado bajo la piel para que se nos pegasen las cosas”, afirma.

¿POR QUÉ SE PEGAN LAS CUCHARAS A LA PIEL?

Vacuna imán para llaves, monedas, etc pic.twitter.com/G63RTqPQKW — LA PUERTA DE OVERTON ���� (@PuertadeOVERTON) May 28, 2021

Los componentes del programa seguían preguntándole a Boticaria García algunas dudas surgidas a raíz de este último bulo. Quique Peinado quiso saber por qué se les pega las cucharas a las personas en la zona donde han recibido la inyección, como aparentemente se puede ver en algunos vídeos por redes sociales.

“La realidad es que nuestra piel es grasa, tenemos un manto lipídico y dependiendo del tipo de piel puede ser más o menos pegajoso”, explica Boticaria García, que un día más se encarga de desmentir un bulo en 'Zapeando'.