Así pretende sorprender Málaga a sus vecinos con el encendido de las luces de Navidad de este año

Si pasas por calle Larios, verás que ya está instalada la bóveda que cada Navidad recorre toda la vía porque este año, aunque será muy diferente, la ciudad también se va a iluminar por las fiestas. El encendido del alumbrado navideño será el viernes 27 de noviembre.

Hace semanas que comenzó la instalación de la iluminación y la decoración navideña en los barrios. Este año se ha tenido que adelantar la fecha por este motivo que explica en COPE MÁS Málaga la concejala de Fiestas y de Servicios Operativos, Teresa Porras, “como tenemos la situación del COVID-19, donde antes trabajan cuatro personas, ahora son dos y después la empresa estaba en ERTE desde marzo pues querían que le sacarán y volver a trabajar”, señala Porras.

INSTALACIÓN

Se sigue trabajando en la instalación del alumbrado navideño, pero este año no habrá espectáculo de luz y sonido en calle Larios, “este año prescindiremos de las luces, pero no de la navidad, estamos obligados todos a hacer cosas, mover a la gente, pero siempre con las medidas de seguridad que aconseja Sanidad. Debemos convivir con esta pandemia del coronavirus”, mantiene la concejala.

ACTOS NAVIDEÑOS

En todo caso, sí se organizarán algunos eventos navideños. Teresa Porras apuntaba en COPE Málaga que, “estaremos todos atentos a como va, si que planificamos cosas en las que pueda participar gente, pero sin aglomeraciones y sin contactos”, subraya.

Faltan dos meses para Navidad, pero las luces en calle Larios ya están prestas y dispuestas. El montaje de la iluminación navideña comenzó en agosto. https://t.co/V237Anp1Ca a través de @malagahoy_es — Nacho Sánchez (@nacholaisla) October 14, 2020

HISTORIA

Ha sido sin lugar a dudas una de las noticias más llamativas por su expectacularidad cuando llegaba el invierno, la Navidad, a Málaga capital. Un año más, la iluminación con motivo de las fiestas navideñas se ha convertido en un atractivo para visitar la ciudad. Las calles principales de Málaga se engalanan con una iluminación que está recibiendo año tras año reconocimientos a nivel internacional.

Se solían dar tres espectáculos de luces y sonidos a las 18:30, 20:00 y 21:30 horas, que estaban acompañados por las canciones 'All I want for Christmas is you', de Mariah Carey; 'Jingle bell rock', de Hilary Duff; 'En Navidad', de Javián, Alex, David Bustamante y Academia OT con Rosana; y 'Never Back Down' (Battlecry), de TSFH recorded by the Sofia Session orchestra éz choir.

