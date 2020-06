La alternativa al gazpacho para este verano, descubre el ajoblanco

En la época calida nos apetece elaborar recetas frescas y fáciles de hacer. Productos frescos y rápidos de elaborar. Es una época que no invita a hacer guisos ni platos copiosos. Normalmente, para esta época del año, la receta estrella es el gazpacho, prodcuto, sano, fresco y facil de hacer. Sin embargo, hoy te proponemos, si no lo has hecho ya, que innoves en la cocina. Una receta que puede servir de alternativa al gazpacho es el ajo blanco.

Antes de nada, no te asustes, aunque el plato se llame ajo blanco y lleve, como es lógico, entre sus ingredientes ajo, no es un plato que sepa especialmente a ajo intenso. Percibiremos su sabor, pero no es la típica receta en la que el sabor a ajo es muy intenso, así nos lo reconoce David Piedra, chel de Hotel Vincci Posada del Patio de Málaga: "A muchas personas les puede tirar para atrás esta receta porque piensan que el sabor a ajo es muy intenso. Este sabor no tiene nada que ver con una sopa tradicional de ajos, cuyo sabor si es de intenso sabor a ajo. Con el toque de mango que le vamos a aportar lograremos un plato fresco, fácil de preparar y con el sabor del ajo muy difuminado", subraya el chef.

INGREDIENTES

1 diente de ajo

1 mango

125 gr de almendra cruda sin piel

100 ml de aceite de oliva virgen extra

1/2 litro de agua fría

150 gr de miga de pan (mejor si es del día anterior)

50 ml de vinagre de Jerez

Sal

ELABORACIÓN

Los primero que tenemos que hacer es introducir en agua fría durante 5 minuitos el pan. Podemos añadir a ese agua un poco de vinagre, así se reblandecerá de manera correcta y dotará al pan de más sabor.

A continuación en una batidora, robot de cocina o thermomix introducimos todos los ingredientes, menos el aceite: Mango, ajo, almendra, agua, vinagre, sal y la miga del pan que ya habremos escurrido del agua con vinagre. Un truco para evitar que el ajo se nos repita es retirar el germen, la parte verde interior, de esta manera evitaremos que el ajo se nos repita.

Lo trituramos todo y poco a poco vamos añadiendo los 100 ml de aceite de oliva virgen extra. Al ir añadiendolo de manera tranquila lograremos que la mezcla vaya emulsionando poco a poco y el sabor sea más consistente.

El toque de mango, le dará un sabor muy especial y dulce y además le dará un color rojizo parecido al color habitual del gazpacho.

ACOMPAÑAMIENTO

Este típico plato, tradicional de la comarca de la Axarquía de Málaga, es ideal para tomarlo como entrante de las comidas e incluso como acompañamiento de otros platos. Se puede acompañar por unas buenas uvas moscatel de esta zona tan característica, con unas ricas rebanadas de pan frito. El chef, David Piedra, también nos da otra alternatica: "Se puede acompañar con un delicioso ceviche de salmón. La mezcla con este plato es espectacular y nos permite degustar con un sabor más intenso si cabe, el ajo blanco".

