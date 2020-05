Receta sencilla para preparar unas cookies de chocolate con nuestros hijos

Desde que comenzó el periodo de confinamiento, miles de familias han encontrado entretenimiento en la cocina. Muchas personas han aprovechado para dar un paso adelante en sus dotes culinarias y de esta manera olvidarse de las actividades que venían desarrollando de manera habitual antes de la declaración del Estado de Alarma. La cocina no sólo ha sido el refugio de los adultos, si no también, de muchos niños. A falta de otros quehaceres, muchos padres se han atrevido a cocinas con sus hijos. Las recetas más habituales por los más pequeños suelen ser los dulces y postres. Afortunadamente ya ha comenzado el proceso de desecalada y pronto volveremos a recuperar nuestra habitual rutina. Sin embargo, los niños deberán esperar. La vuelta a las escuelas no se realizará hasta el curso que viene, es decir hasta el mes de septiembre, y a parte de no acudir a las clases tampoco lo podrán hacer a las actividades extraescolares que les tiene entretenidos por las tarde. Así que habrá que seguir tirando de ingenio y la cocina seguirá siendo una buena opción para entretenerlos. Por ello, os proponemos que os atreváis a preparar una sencilla y deliciosa receta que no falla nunca: Cookies de chocolate. Estas típicas galletas son las más demandadas por los pequeños y por los adultos. De la mano de David Piedra, cheff del hotel de cinco estrellas, Vincci Posada del Patio, de Málaga, te enseñamos paso por paso como realizar esta apetitosa galleta.

INGREDIENTES

1 Huevo

100 gr de azúcar

1 cucharada de aroma de vainilla

170 gr de mantequilla

300 Harina

200 gramos de chocolate o bolsa de pepitas de chocolate

1 cucharada de bicarbonato

PASOS A SEGUIR

En un bol metemos el huevo y la azúcar y lo batimos hasta que se mezcle bien. Una vez que esté montado el huevo le añadimos el aroma de vainilla y removemoss. Posteriromente añadimos los 170 gramos de mantequilla. Si no está blando lo metemos en el microondas y lo volvemos a mezclar todo durante 5-6 minutos.

Seguidamente añadimos poco a poco la harina, nos quedará una pasta rota, seca. A continuación, seguimosañadiendo la harina y el bicarbonato hasta que quede tamizado. Por último incorporamos las pepitas de chocolate y reservamos la mezcla 15 durante minutos en la nevera. Por último, secamos la mezcla de la nevera y la vamos moldeando para hacer la galleta a nuesta forma y gusto. No hay que asustarse porque la masa sea rugosa y no sea uniforme. Para moldear la masa y que nos salga la cookie con una buena forma, lo mejor es hacer como una pelota, la aplastamos y le damos el tamaño que queramos. Debemos decidir si queremos que pocas galletas pero grandes o más pequeñas y más cantidad. Este detalle hay que tenerlo en cuenta porque mientras más grande sea la masa que metamos en el horno mayor será el tiempo que deberá permancer en el horno y corremos el peligro que queden muy hechas por fuera y muy poco horneadas por dentro.

TIEMPO DE HORNEADO

Mientras estemos dándole forma a la masa, precalentamos el horno a 210 grados y colocamos en la bandeja papel sulfurizado. Una vez que tengamos el horno listo y las masa con la forma deseada metemos metemos la bandeja en el horno a 180 grados unos 20 minutos. Una vez pasado el tiempo dejamos enfriar y la galleta estará lista para comérsela.

